سجن المتسلل الإسرائيلي أمام سيناريوهين

حمزة دعنا

عمان- أثار صدور الحكم القضائي على المتسلل الإسرائيلي كونستانتين كوتوف، تساؤلات رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول المدة الذي سيقضيها داخل السجن، وهل سينطبق عليه قانون المعاملة التشجيعية للنزلاء.

مصدر قضائي وضح لـ”الغد” انه في حال خضع المتسلل للمادة 24 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل فإنه سيحبس مدة 84 يوما بدلا من 120 يوما وهي المدة الذي أصدرتها محكمة أمن الدولة.

المادة 24 من القانون تقول، “على مراكز الإصلاح والتأهيل اتخاذ الترتيبات اللازمة لتشجيع النزلاء على تحسين سلوكهم لتمكين النزيل المحكوم عليه بالحبس شهراً أو أكثر أو بالاعتقال أو بالاشغال من الإفراج عنه إذا قضى ثلاثة أرباع مدة محكوميته”.

المصدر القضائي ذاته يشرح “اننا أمام سيناريوهين، الاول هو تطبيق حكم 4 شهور كاملة على المتسلل أي انه سيخلى سبيله في تاريخ 29/2/2020، وفي حال انطبق عليه السيناريو الثاني فإنه سيخلى سبيله بعد 84 يوما من تاريخ اعتقاله الذي كان في 29 تشرين الأول الماضي”.

وختم المصدر حديثه “أي السيناريوهين الاثنين سيخضع المتسلل الاسرائيلي؟”.

وقضت محكمة أمن الدولة، اليوم الاثنين، بحبس المتسلل الإسرائيلي كونستانتين كوتوف، 4 أشهر وتغريمه ألف دينار، بعد تجريمه بتهمتي دخول أراضي المملكة بطريقة غير مشروعة وحيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي.

وقررت المحكمة حبس المتسلل الإسرائيلي 3 أشهر عن تهمة حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي، و4 أشهر عن تهمة دخول أراضي المملكة بطريقة غير مشروعة، واعتمدت العقوبة الأشد التي تنتهي يوم 29 شباط (فبراير) المقبل.

وأفاد المتهم أنه دخل الأراضي الأراضي الأردنية بطريقة غير مشروعة كونه مطلوب للأمن الإسرائيلي بجرائم تتعلق بالمخدارت، حيث كان يقصد الوصول إلى السفارة الروسية في عمّان وتقديم طلب لجوء لدى الحكومة الروسية.

وألقت القوات المسلحة القبض على الإسرائيلي كونستانتين كوتوف إثر تسلله إلى أراضي المملكة في 29 تشرين الأول الماضي.

وأسندت محكمة أمن الدولة إلى الإسرائيلي، تهم جرم حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي “حشيش” خلافا لأحكام المادة (9/أ)، من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016، بالإضافة لتهمة دخول أراضي المملكة بطريقة غير مشروعة خلافا لأحكام المادة 153 مكرر من قانون العقوبات العام رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.

وبينت المحكمة أن المتهم اجتاز الحد الفاصل بين الأردن قادما من إسرائيل، وتم التعامل معه حسب قواعد الاشتباك المعمول بها في القوات المسلحة الأردنية ضمن منطقة أم سدرة، وألقي القبض عليه من قبل القوات المسلحة.

واعترف المتهم أنه وصل إلى الحدود الأردنية برفقة صديقه في مركبة خاصة وتوقفا بالقرب من الحدود الأردنية الإسرائيلية واجتاز الحدود مشيا على الأقدام لوحده.