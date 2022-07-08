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سجن امرأة بريطانية أجرت 150 اختبارا للقيادة نيابةً عن سائقين آخرين

7:24 م2022-07-08
سجن امرأة بريطانية أجرت 150 اختبارا للقيادة نيابةً عن سائقين آخرين

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أصدرت السلطات البريطانية حكما بسجن أمرأة لمدة 8 أشهر، بعدما أجرت نحو 150 اختبارا نظريا وعمليا للقيادة نيابة عن سائقين آخرين.
وقالت هيئة البي بي سي إن إندرجير كاور(29 عاما) اعترفت بإجراء الاختبارات بين عامي 2018 – 2020.
وأوضحت الشرطة إنها تقدمت للاختبارات نيابة عن أشخاص لا يتقنون اللغة الإنجليزية.
وقال نائب رئيس التحقيق ستيفن مالوني إن كاور كانت مدفوعة “بالجشع”.
وأضاف أن أفعالا كهذه “تشكل مخاطر كبيرة على عامة الناس”، مؤكدا أن “التحايل على الاختبارات يعرض الأرواح للخطر”.

7:24 م2022-07-08
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