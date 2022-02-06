سجن صاحب سوابق 22 سنة ونصف بعد تكرار جرائمه 14 مرَّة

قرَّرت محكمة جنايات الكرك جمع عقوبات شخص كرَّر ارتكاب الجرائم 14 مرَّة وحبسه لمدة 22 سنة ونصف.



وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأحد، إنَّ المحكمة قررت جمع العقوبة بحق مكرر الجنايات لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة مدة 22 سنة ونصف، حيث سبق أن صدر بحقه 14 حكما غير منفذ وقد قررت المحكمة جمع العقوبات الصادرة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة مدة 22 سنة ونصف.



وأضافت أنَّه وفي حكم آخر صادر عنها قرَّرت المحكمة جمع العقوبات بحق مكرر الجناية لتصل إلى الحبس سنة وستة أشهر، وتقدم المُدان بطلب لدمج العقوبات الصادرة بحقه، حيث سبق أن صدر بحقه حكمان غير منفذين إحداهما مدة حبسه سنة والآخر ستة أشهر، وقد قررت المحكمة جمع العقوبات الصادرة بحقه لتصبح حبسه سنة وستة أشهر.



وأشارت الامانة إلى أنه ينبغي التشديد بحق مكرري الجرائم من خلال جمع العقوبات سنداً لأحكام المادة (72) والتي أعطت للمحكمة صلاحية جمع العقوبات المحكوم بها بحيث لا يزيد مجموع العقوبات المؤقتة عن الحد الأعلى للعقوبة المقررة قانوناً للجريمة الأشد إلا بمقدار نصفها في الجنايات وبمقدار مثلها في الجنح أو إدغامها.