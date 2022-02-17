سجن وغرامة بحق متهمين بنقل مخدرات من سوريا للأردن

أصدرت محكمة أمن الدولة قرارا يقضي بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 20 سنة والغرامة 20 ألف دينار بحق متهمَين قاما بنقل المواد المخدرة للأراضي الأردنية.

ووفق القرار الصادر برئاسة المقدم القاضي العسكري الدكتور موفق المساعيد وعضوية المقدم القاضي العسكري رامي العزام وعضوية المقدم القاضي العسكري أحمد الطرابشة، فإن القضية تتلخص وقائعها باتفاق المتهمين على إدخال كمية من المواد المخدرة للأراضي الأردنية لغايات الاتجار.

وبحسب تفاصيل القضية، فإنه وبتاريخ 30/7/2021 قام المتهم الأول بإحضار الكمية الموصوفة وبرفقته عدد من الأشخاص وبوصولهم الشريط الحدودي على الواجهة الشمالية تم رصدهم من قبل مرتبات القوات المسلحة الأردنية، وبالتنسيق مع الأجهزة المختصة تم تطبيق قواعد الاشتباك وتمكنوا من إلقاء القبض على المتهم الأول.

وبتفتيش مكان إلقاء القبض عليه، تم ضبط 45 كغ من مادة الحشيش المخدر و217 ألف حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة، أقدم المذكور على نقلها بالاشتراك مع الأشخاص الذين تمكنوا من الفرار مقابل مبلغ 9 آلاف دينار، كما قررت المحكمة مصادرة الموادر المخدرة المضبوطة.

ووجدت المحكمة بما لها من صلاحيات تقديرية ومن خلال وقائع الدعوى المستخلصة بأن مدى جسامة الأفعال الآثمة المرتبكة وحدود الخطورة الإجرامية، الأمر الذي وجدت معه المحكمة تطبيق مبدأ الارتقاء بالعقوبة إلى حدّها الأعلى بالنسبة للمتهم وبما يتناسب مع تحقيق مبدأ الردع العام والردع الخاص، مع مراعاة الظروف المحيطة بالجريمة المرتكبة وأثرها الكبير على أمن المجتمع الأردني واستقراره وسلامة أفراده. (هلا أخبار)