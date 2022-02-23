سجن 13 شخصا 7 سنوات أضرموا النار بمنزل ومركبات

عمَّان -اصدرت محكمة جنايات السلط حكما على 13 شخصا بجناية اضرام الحرائق وقررت وضعهم بالأشغال المؤقتة مدة 7 سنوات.

وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، اليوم الأربعاء، إنَّ مشاجرة وقعت بين عائلتين تم خلالها تبادل العيارات النارية وقام 13 شخصا منهم بحرق منزل وعدد من المركبات وتم إحالة 34 شخصا للمحكمة، وقررت المحكمة اسقاط دعوى الحق العام عن جنح اطلاق عيارات نارية خلافاً لإحكام المادة (11/ج) من قانون الأسلحة النارية والذخائر واقلاق الراحة العامة خلافاً للمادة (467) من قانون العقوبات والايذاء خلافا للمادتين (333و 334) من قانون العقوبات وجنحة خرق حرمة منازل خلافاً للمادة (347) من قانون العقوبات وجنحة التهديد خلافاً للمادة (354) من القانون ذاته المسندة للمتهمين لشمولها بقانون العفو العام رقم (5) لسنة (2019).

وأضافت أنَّ خمسة متهمين وافتهم المنية اثناء نظر الدعوى وقررت المحكمة اسقاط دعوى الحق العام عنهم، وتبين أن احد المتهمين كان خارج البلاد.

وقررت المحكمة إدانة 13 متهما بجناية اضرام الحرائق خلافاً لإحكام المادة (368) من قانون العقوبات وجناية اضرام الحرائق خلافاً لأحكام المادة (368/6) من قانون العقوبات مكرر خمس مرات، ووضعهم بالأشغال المؤقتة مدة سبع سنوات والرسوم والنفقات، بالإضافة الى الزامهم بالتعويض بما مجموعه 59 الف دينار والرسوم والمصاريف والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.

وأعلنت المحكمة اعلان براءة باقي المتهمين البالغ عددهم 21 متهما لعدم قيام الدليل القانوني.–(بترا)