سحاب والحسين إربد يتغلبان على معان وشباب الأردن في بدوري المحترفين

عمان – الغد – تغلب فريق سحاب على معان 1-0، في ختام مباريات الاسبوع الثالث عشر من دوري المحترفين لكرة القدم، في اللقاء الذي أقيمت مساء اليوم الخميس على ستاد الامير محمد في الزرقاء، سجل الهدف احمد ابو جادو ضمن احداث الحصة الاولى للمباراة.

وبهذه النتئجة، تقدم سحاب للمركز الثامن برصيد 13 نقطة، فيما حافظ الوحدات على صدارته لترتيب الفرق رغم خسارته في الجولة الاخيرة امام الرمثا 2-3، ليبقى رصيد الوحدات 29 نقطة، وهو ذات رصيد السلط، ويتقدم الوحدات بفارق الاهداف، ويحتل الرمثا المركز الثالث برصيد 27 نقطة، والفيصلي بالمركز الرابع برصيد 26 نقطة، وحل فريق الحسين بالمركز الخامس برصيد 23 نقطة، وبقي شباب الأردن بالمركز السادس برصيد 23 نقطة، والجزيرة سابعا برصيد 17 نقطة، والجليل بالمركز التاسع برصيد 12 نقطة، وتراجع معان للمركز العاشر برصيد 11 نقطة، متقدما على شباب العقبة الذي يحتل المركز الحادي عشر برصيد 10 نقاط، فيما يواصل البقعة احتلاله ذيل الترتيب بدون نقاط من 13 جولة.

وكان الحسين إربد فاز اليوم أيضا على شباب الأردن بنتيجة 3-1 في المباراة التي جرت اليوم أيضا على ستاد عمان.