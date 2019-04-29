سحاب ومعان يتأهلان رسميا لدوري المحترفين

عمان – الغد – تأهل فريقا سحاب ومعان رسميا إلى مصاف دوري المحترفين لكرة القدم، عقب نتيجة المباراة التي انتهت بفوز سحاب على معان بهدف وحيد على معان في المباراة التي جرت بينهما اليوم على ملعب الملك عبد الله بالقويسمة في الجولة قبل الأخيرة لدورة الدرجة الأولى .

سحاب تأهل بطلا للمسابقة بعد أن رفع رصيده إلى 29 نقطة فيما تأهل معان وصيفا برصيد 25 نقطة.

على صعيد الهبوط إلى مصاف دوري الدرجة الثانية غادر فريق الوحدة موقعه بعد ان تعرض للخسارة أمام المنشية 1-8 ليتجمد رصيده عند 7 نقاط في الوقت الذي بقيت فيه البطاقة الثانية للهبوط محصورة بين الفرق الطرة 10 نقاط وشباب الحسين 11 نقطة واتحاد الرمثا 13 نقطة.