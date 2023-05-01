سحاب ومغير السرحان يستأنفان قرار عدم الحصول على الرخصة المحلية

يحيى قطيشات

عمان – ينتظر أن تتقدم إدارتي سحاب ومغير السرحان خلال الأيام المقبلة، باستئناف لدى لجنة استئناف ترخيص الأندية، للحصول على الرخصة المحلية من قبل لجنة التراخيص في اتحاد كرة القدم بسبب عدم استكمال المتطلبات الإلزامية، استنادا إلى المادة 4.3 والمادة 5.1.3 والمادة 6.2.2 بنظام الترخيص، من أجل المشاركة في البطولات المحلية للموسم المقبل، ومنها بطولة الدرع التي تنطلق يوم الحادي عشر من شهر أيار (مايو) الحالي.

ويعد الحصول على الرخصة متطلبا أساسيا للمشاركة في بطولات ومسابقات الموسم الجديد، ولن يسمح لأي فريق بالمشاركة دون الحصول على الترخيص، ولم يسبق أن تم حرمان فرق من أندية المحترفين من المشاركة في البطولات المحلية لعدم الحصول على الرخصة.

وأكدت مصادر متطابقة في إدارتي سحاب ومغير السرحان، أن الأمور ستعود إلى طبيعتها من خلال تسديد المطلوب، وتحقيق متطلبات الحصول على الرخصة المحلية قريبا.

وكانت اللجنة التي يرأسها مستشار شؤون تراخيص الأندية في الاتحاد الآسيوي ومدير دائرة الترخيص باتحاد الكرة أحمد ماشة وتضم في عضويتها أشخاصا مختصين، منحت الرخصة المحلية لأندية شباب الأردن والأهلي والجليل وشباب العقبة ومعان والسلط والرمثا، واستثنت نادي سحاب مع تغريمه مبلغ 8000 دينار، وكذلك مغير السرحان مع تغريمه مبلغ 4000 دينار.

وجاءت حيثيات قرار لجنة التراخيص مدعومة بالوثائق والنصوص القانونية، حيث بينت اللجنة أنه وبعد الاطلاع ومناقشة تقرير مدير الترخيص، قررت اللجنة عدم منح نادي مغير السرحان الرخصة المحلية لموسم 2023-2024 وتغريم النادي مبلغ 4000 دينار أردني طبقا للعقوبات الواردة في نظام الترخيص المادة 6.3، بسبب عدم استكمال المتطلب الالزامي المذكور ادناه، استنادا إلى المادة 4.3 والمادة 5.1.3 والمادة 6.2.2 بنظام الترخيص، والذي ينص على ما يأتي: “عدم استيفاء معيار إلزامي مالي (أ) /البيانات المالية المستقبلية (FO6): وهو قرار قابل للاستئناف خلال موعد 10 أيام من تاريخ التبليغ، لدى لجنة استئناف ترخيص الأندية، على أن يقدم الاستئناف خطياً مرفقا به وصل مالي يفيد بدفع رسوم الاستئناف والبالغة 300 دينار مستردة في حال كسب المستأنف استئنافه، بناءً على المادة 7.4 المحددة بنظام الترخيص.

وبعد الاطلاع ومناقشة تقرير مدير الترخيص، قررت اللجنة عدم منح نادي سحاب الرخصة المحلية لموسم 2023-2024 وتغريم النادي مبلغ 8000 دينار أردني طبقا للعقوبات الواردة في نظام الترخيص المادة 6.3، بسبب عدم استكمال المتطلبات الإلزامية المذكورة أدناه، استنادا إلى المادة 4.3 والمادة 5.1.3 والمادة 6.2.2 بنظام الترخيص، عدم استيفاء معايير إلزامية (أ) ضمن معايير الموظفين والمعايير الإدارية، وعدم استيفاء معايير إلزامية (أ) ضمن المعايير القانونية. قراراً قابلاً للاستئناف خلال موعد 10 أيام من تاريخ التبليغ، لدى لجنة استئناف ترخيص الأندية، على أن يقدم الاستئناف خطياً مرفقا به وصل مالي يفيد بدفع رسوم الاستئناف والبالغة 300 دينار مستردة في حال كسب المستأنف استئنافه، بناءً على المادة 7.4 المحددة بنظام الترخيص.

وفهمت “الغد” أن لجنة استئناف ترخيص الأندية والتي يرأسها المحامي ناجي قطيشات، لم تتلق حتى مساء أمس أي استئناف من ناديي سحاب والمغير، وتمنح الناديين مهلة للاعتراض على القرارات خلال الفترة القانونية.