سحاب يتغلب على الوحدات ببطولة الفيصلي

عمان-الغد- تغلب فريق سحاب على فريق الوحدات بنتيجة 2-1، وطار الى صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، عقب المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الملك عبدالله بمنطقة القويسمة مساء اليوم، فيما توقف رصيد الوحدات عند رصيد 3 نقاط، ضمن منافسات البطولة الودية التي ينظمها الفيصلي تخليدا لذكرى رئيس النادي الراحل “الشيخ سلطان العدوان”.

سحاب 2 الوحدات 1

سيطر الحوار الهجومي على معطيات الشوط الأول، ورمى سحاب بثقله في منطقة العمليات، ورغم أن أولى الهجمات الخطيرة،كانت لشباب الوحدات، بكرة طويلة استقبلها شاهر شلباية وحاول مباغتة حارس مرمى سحاب أسامة الربيع،، بكرة “لوب” ابعدها الربيع ليتابعها مهند سمرين صزب المرمى، وجدت المدافع مهند درسية الذي ابعد الكرة من على خط المرمى، إلا أن سحاب بادله الهجوم معولا على تحركات محمد العدوان وعلي مهيدات في صناعة الألعاب، لتنشيط عمر سريوة وخالد الدردور على الأطراف، في ظل اسناد من مروان موسى وومحمد العدينات، بهدف رمي الكرات صوب اسامة سريوة ويزن النعيمات، مما اربك حسابات الدفاعات الوحداتية التي تواجد فيها دانيال عفانة، أحمد ثائر، طارق نبيل ومعاذ العموري لحماية مرمى عبدالله الفاخوري، الذي استقبل الهدف السحابي الاول عند د.10، من ركلة جزاء نفذها نواف سريوة بنجاح واضعا فريق سحاب بالمقدمة.

ورد شباب عمليات الوحدات بهجمات منظمة، وفق اشارات أحمد طنوس ويزن عقل، ولاقت التجاوب من مراد الغوراني ومهند سمرين، وخضر الحاج المهاجم المتاخر خلف شاهر شلباية، ودارت الحلول الوحداتية في الثلث الأخير من ملعب سحاب، وسط يقظة للدفاعات السحابية بقيادة مهند درسية، طلال الحواري، مروان موسى ومحمد العدينات، ليتحصل الوحدات على ركلة جزاء نفذها شاهر شلباية على يسار أسامة الربيع معدلا النتيجة للوحدات د.19، لتعود الاحداث الى حوار متبادل بالهجمات، وتجاذب للأفضلية بين الفريقين، وسرعة الانطلاق من الدفاع الى الهجوم لسحاب، الذي تحصل على ركلة ركنية، وصلت الى عمر سريوة الذي وضعها عرضية، غافلت دفاعات شباب الوحدات، لتجد محمد العدوان الذي حضرها لنفسه ووضعها في اقصى الزاوية اليمني لحارس مرمى الوحدات الفاخوري، معلنا الهدف الثاني لسحاب عند د.25، وعاد اللعب لينحصر طويلا في منتصف الملعب، وسط محاولات وحداتية مرت معها رأسية خضر الحاج بجوار المرمى، وامسك الربيع بتسديدة طنوس من خارج المنطقة، لينتهي الشوط الأول بتقدم سحاب بنتيجة 2-1.

“شوط عقيم”

وبدأت أحداث الشوط الثاني بحوار المدربين، حين اشرك مدرب الوحدات بسام الخطيب حمزة مرضي ومحيسن أبوجبلة بدلا من مراد الغوراني ويزن شوكت، فيما رد مدرب سحاب كامل جعارة بورقتي نور الدين موافي ومحمد أبوعرقوب بدلا من محمد العدينات وعمر سريوة، وسط هدوء في الحوار الهجومي، وتبادل البناء المطول من كلا الفريقين في وسط الملعب، فيما الوحدات يحاول العودة الى المباراة، لتمر رأسية شاهر شلباية وتسديدة طارق نبيل فوق مرمى الربيع.

واستمر بحث الوحدات عن التعديل وسط كثافة عددية للاعبي سحاب في منتصف، والاعتماد على الكرات المرتدة صوب الدردور وابوعرقوب واسامة سريوة ويزن النعيمات، لتمر تسديدة محمد ابوعرقوب بجوار المرمى، فيما امسك عبدالله الفاخوري بكرة محمد العدوان، في الوقت الذي كثف فيه الوحدات من طلعاته، ووامتد بكرات خضر الحاج ومهند سمرين وابوجبلة، وتنوعت الحلول في ملعب سحاب، لتمر كرة شاهر شلباية بعيدة عن مرمى الربيع، والذي امسك بكرة مهند سمرين لتنتهي المباراة بفوز سحاب على الوحدات بنتيجة 2-1.