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سحاب يتغلب على شباب الأردن بدوري المحترفين لكرة القدم

منذ ساعتين
سحاب يتغلب على شباب الأردن بدوري المحترفين لكرة القدم - (تصوير: أمجد الطويل)
سحاب يتغلب على شباب الأردن بدوري المحترفين لكرة القدم - (تصوير: أمجد الطويل)

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عمان – فاز فريق سحاب لكرة القدم على فريق شباب الأردن بنتيجة 2-0، في المباراة التي جرت اليوم الجمعة على ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة.
وجاءت هذه المباراة في اطار منافسات الأسبوع الرابع عشر بدوري المحترفين لكرة القدم. ورفع سحاب رصيده إلى 16 نقطة، فيما تجمد رصيد شباب الأردن عند 18 نقطة. وشهد يوم أمس الخميس، فوز الرمثا على الجليل، والوحدات على الفيصلي. ويتصدر الوحدات الدوري حتى الآن برصيد 32 نقطة يليه السلط والرمثا 30 نقطة لكل فريق. –(بترا)

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