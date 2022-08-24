سحاب يخشى صحوة الجزيرة.. وطموح مشترك بلقاء معان والرمثا

مهند جويلس



عمان- تعود عجلة دوري المحترفين لكرة القدم اليوم للدوران بعد توقف دام 12 يوما، وذلك بسبب خوض مباريات الدور الأول من بطولة كأس الأردن بمشاركة أندية المحترفين والدرجتين الأولى والثانية، والتي جعلت فرق المحترفين تخوض مواجهة أقل سهولة من الناحية الفنية، وتحت ضغط جماهيري أقل.

وفي أولى مواجهات الأسبوع الخامس عشر من البطولة، يستقبل ستاد الملك عبد الله الثاني في القويسمة موقعة سحاب والجزيرة عند الساعة السادسة مساء، وعين الفريقين على كسب نقاط المواجهة من أجل التقدم خطوة للأمام على سلم الترتيب.

ويلتقي فريقا معان والرمثا على ستاد الأمير محمد في مواجهة مهمة للفريقين اللذين يحتلان مراكز متأخرة، إذ إن الخطأ ممنوع في الوقت الحالي للفريقين، والظفر بالنقاط كاملة يجعل موقف الفائز مناسبا قبل 6 جولات على نهاية البطولة.

وتستأنف مباريات الجولة غدا بمبارتي الوحدات وشباب الأردن على ستاد الملك عبد الله الثاني، ولقاء الحسين والسلط على ستاد الحسن الدولي، على أن تختتم الجولة بعد غد، عندما يستقبل الصريح نظيره الفيصلي على ستاد الحسن، وختاما بمواجهة شباب العقبة ومغير السرحان على ملعب تطوير العقبة.

يشار إلى أن مباريات اليوم لن تنقل مباشرة على القناة الرياضية بسبب بث مباراة المنتخب الوطني لكرة السلة أمام نظيره الهندي، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2023، والاكتفاء ببثها عبر قناة اتحاد الكرة على “يوتيوب”.

سحاب × الجزيرة

يعيش فريق سحاب ظروفا مثالية في الآونة الأخيرة، وذلك بعد أن أوقف المتصدر الوحدات في الجولة الماضية بسيناريو مثير من جهة، وتخلص من عقبة ضيفه الوحدة بهدف يتيم من جهة أخرى ببطولة الكأس، ما أعاد الثقة للاعبي سحاب بعد سلسلة من النتائج غير الجيدة في مرحلة الإياب.

ويخشى المدير الفني لفريق سحاب جمال محمود صحوة الجزيرة الذي يعاني الأمرين في الموسم الحالي، ويوقفه من جديد بعد أن أفقده نقطتين في مرحلة الذهاب بالتعادل السلبي، إذ إن سحاب يقف بالمركز الخامس برصيد 18 نقطة، والفوز يمكنه من اقتحام المربع الذهبي بالرصيد ذاته لفريق شباب العقبة، مع أفضلية “أسود الشرق” بفارق الأهداف.

ويأمل سحاب بتسجيل الفوز التاريخي الأول له على ضيفه الجزيرة، وذلك بعد 9 مواجهات جمعت الفريقين ببطولة الدوري، حيث انتهت 6 مواجهات سابقة بالتعادل، و3 مواجهات لصالح “الشياطين الحمر”.

ويعاني سحاب من العقم التهديفي رغم وجود كوكبة مميزة من النجوم في مركز الهجوم والوسط، إذ إنه الفريق الأقل زيارة للشباك بين فرق المحترفين بواقع 12 مرة، وهو ما سيحاول المدرب محمود علاجه بدءا من مباراة اليوم، مع احتمالية الدفع بتشكيلة مكونة من ربيع عز الدين، عصام سميري، جبر خطاب، أحمد الصغير، أحمد هشام، محمد الرازم، أحمد ياسر، أحمد العيساوي، يزن ثلجي، محمود جمال ومحمد أنس.

وعلى الطرف الآخر، يتطلع الجزيرة لإزاحة الظروف السلبية التي يمر بها، وتسجيل انطلاقة جديدة تجعله على طريق صحيح نحو البقاء بين الكبار، في ظل معاناته المستمرة بقاع الترتيب الذي يقبع به وحيدا وبرصيد 10 نقاط فقط.

ومنحت إدارة الجزيرة خلال الأيام الماضية الفرصة الأخيرة للمدير الفني عامر عقل، والذي أعاد للفريق هيبته خلال مباراة الكأس بفوز عريض وصل لنصف دزينة على رباع السرحان، وهو ما عزز من ثقة الفريق على تخطي الصعوبات لاحقا، وانسجام ملحوظ للأسماء الجديدة مع الفريق خلال هذه المواجهة.

ومن المتوقع أن يبدأ الجزيرة بتشكيلة مكونة من وليد عصام، عمر قنديل، زكي أبو ليلى، معتصم الجعبري، نور الدين موافي، محمد طنوس، خضر الحاج، عامر جاموس، أحمد أبو شعيرة، محمود موافي وبكر كلبونة.

معان × الرمثا

يعيش فريقا معان والرمثا ظروفا متشابهة قبل موقعة اليوم بينهما، إذ إن الفريقين يحاولان النجاة من شبح الهبوط، الذي لا يبتعدان عنه كثيرا بفارق النقاط، فقد جمع الرمثا 15 نقطة حتى اللحظة ومتواجدا في المركز التاسع، ويتبعه معان في المركز العاشر وبرصيده 13 نقطة.

ويأمل المدير الفني لفريق معان إسلام جلال إعادة الفريق لسكة الانتصارات، وإبعاد اللاعبين بعد صدمة الخروج المبكر من الدور الأول لبطولة كأس الأردن أمام العربي، والذي أشرك جلال بها عدد كبير من الأسماء غير الأساسية.

وسيحاول جلال رد الخسارة القاسية التي تعرض لها من الرمثا في أول لقاء له على رأس القيادة الفنية لمعان، بعد أن كانت نتيجة الذهاب لصالح “الغزلان” بنتيجة 4-1، ما يجعل أهمية المواجهة مضاعفة له في ظل تطلعاته للبحث عن فوز أول تاريخي لمعان، بعد أن تعادل في مناسبة واحدة مع الرمثا بدوري المحترفين، و4 انتصارات للرمثا.

وسيلجأ جلال للاستقرار على بعض الأسماء التي تشارك مؤخرا بصفة أساسية معه مع إمكانية تغيير عناصر في التشكيلة، والأسماء الأقرب لبدء اللقاء هي: أحمد عفانة، يزن الغرابلة، طلال الحواري، أيسر صباح، عاصم القضاة، خالد الردايدة، محمد مشة، حربي أحمد، أحمد عفانة، بلال قويدر وأحمد المنجد.

فيما يسعى الرمثا تحت قيادة المدرب أسامة قاسم، لمواصلة عدم الخسارة في مرحلة الإياب، والمحافظة على الشباك نظيفة للمباراة الرابعة على التوالي، مع الإشارة إلى أن الفوز سيمنح الفريق التقدم 3 مراكز على الأقل.

وسيعتمد قاسم في تشكيلته على كل من مالك شلبية، يوسف أبو الجزر، هادي الحوراني، كوليبالي، هايل الذيابات، عامر أبو هضيب، عبد الرحمن أبو الكاس، حسان زحراوي، إبراهيم الخب، الهادي سالم وحمزة الدردور.