سحاب يستقطب ثلجي ويستدعي لبنانيا.. الوحدات يخاطب “فيفا” للرد على السيفي

خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

الوحدات يخاطب “فيفا” للرد على شكوى السيفي

خاطب ناي الوحدات رسميا، الجهات المعنية في الاتحاد الدولي لكرة القدم، للرد على الشكوى التي سبق وأن تقدم بها المحترف التونسي السابق في الفريق هشام السيفي، الذي يطالب بمستحقاته المالية البالغة 63 ألف دولار، ويزعم تزوير توقيعه في بعض التفاصيل المالية.

وأكد المحامي محمد دغمش في تصريح لـ”الغد”، أن الوحدات خاطب “فيفا” رسميا، لافتا إلى أن أوراق النادي قانونية.

واضاف: السيفي يزعم عدم حصوله على المستحقات، وعدم الحصول على تذكرة سفر، كما يستغرب الاقتطاعات المالية المترتبة عليه، رغم قانونيتها، لافتا إلى أن النادي قدم كل الأوراق التي تثبت سلامة موقف الوحدات.

ولفت دغمش إلى أن القضية ربما تحتاج لخبير خطوط، لإثبات صحة توقيع السيفي على بعض الأوراق التي تفيد بحصوله على دفعات مالية.

الجزيرة يسأل “فيفا” عن مرضي

كشف نادي الجزيرة، عن توجيع سؤال واستفسار للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بشأن إمكانية اعادة تسجيل اللاعب محمود مرضي، الذي انتهى عقده مع فريق عُمان العماني، بعد قرار سلطنة عمان الغاء الدوري العماني، نتيجة جائحة كورونا.

وكانت محاولة الجزيرة الأولى، فشلت في إعادة قيد مرضي، في ظل العقوبات المفروضة على النادي، والمتمثلة بمنعه من تسجيل لاعبين، حيث تم مخاطبة اتحاد الكرة، الذي أكد صعوبة تسجيله بسبب رفض النظام قبوله بسبب عقوبات “فيفا”.

وكشف نائب رئيس اللجنة المؤقتة لنادي الجزيرة محمود الكيلاني في تصريح لـ”الغد”، عن اتفاق كامل مع مرضي على تفاصيل العقد، في حال وافق الاتحاد على اعادة تسجيله، ليأتي رد الاتحاد بالرفض.

وأضاف: قررنا مخاطبة فيفا، لشرح ملابسات ما جرى، ومحاولة اقناع الاتحاد الدولي، بأن مرضي خرج من النادي إلى سلطنة عٌمان للاحتراف، قبل أن يتم إلغاء الدوري، وبالتالي إمكانية عودته للفريق.

وبين كيلاني أن الجزيرة حصل على بطاقة الانتقال الدولية للاعب، بانتظار رد الاتحاد الدولي، رغم عدم التفاؤل برد ايجابي.

يشار إلى أن أكثر من ناد محلي، ينتظر عودة مرضي من سلطنة عمان، لمفاوضاته ومحاولة التعاقد معه خلال منافسات الموسم الحالي.

سحاب يستقطب ثلجي ويستدعي لبناني

نجح فريق سحاب لكرة القدم، في استقطاب اللاعب يزن ثلجي، للعب في صفوف الفريق كلاعب هاو، خلال الموسم الكروي الحالي.

وأعلن اللاعب موافقته يوم أمس على اللعب لسحاب، بعد الاتفاق على كامل التفاصيل.

وأكد رئيس نادي سحاب علي ابو حماد في تصريح لـ”الغد”، أن النادي توصل لاتفاق مالي مع ثلجي، متمنيا له التوفيق في تجربته الجديدة.

المحترف مايكل يصل إلى عمان – (من المصدر)

وجاء تسجيل يزن كلاعب هاو، في ظل اغلاق باب فترة الانتقالات، وبالتالي عدم جواز التعاقد معه كلاعب محترف.

ابو حماد كشف أيضا، عن انتظار التحاق محترف لبناني مع الفريق.

واضاف: تم الاتفاق مع لاعب لبناني تم توقيعه الكترونيا، متمنيا أن يشكل هذا المحترف اضافة للفريق.

وبين رئيس نادي سحاب، أنه لا يفضل الكشف عن هوية المحترف اللبناني، لحين انهاء ارتباطه بشكل كامل مع ناديه الحالي.

المحترف الإنجليزي يودع سحاب من المطار

ودع المحترف الإنجليزي إيان وليامز فريق سحاب، متمنيا لهم التوفيق في رحلتهم المقبلة بدوري المحترفين، ومعلنا عدم رغبته في الاستمرار في تدريبات الفريق أو الاحتراف في صفوفه.

وفاجأ المحترف نادي سحاب، باتصال من المطار يعلن فيه رغبته بالرحيل، وعدم الاستمرار مع الفريق.

قصة المحترف الانجليزي بدأت عندما تم استقطابه للخضوع للتجربة في فريق سحاب، حيث انخرط اللاعب بتدريبات سحاب قبل أكثر من اسبوع، حيث ظهر بشكل متميز نال اعجاب المدير الفني اسلام ذيابات الذي نسب بالتعاقد معه.

ذيابات الذي كان ينتظر التحاق وليامز بالتدريب، تفاجأ باتصال من اللاعب يبلغه فيه أنه يتواجد في مطار الملكة علياء، وأنه يعتزم العودة إلى بلاده.

محروس وحمد في استفتاء أفضل المدربين

دخل المدربان السوري نزار محروس، والعراقي عدنان حمد، في استفتاء موقع الاتحاد الآسيوي، لاختيار المدرب الأفضل في تاريخ بطولات كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

واختار موقع الاتحاد الآسيوي 10 مدربين، من ضمنهم محروس الذي سبق وأن أشرف على فرق شباب الأردن والفيصلي والجزيرة، حيث حقق مع شباب الأردن لقب البطولة في العام 2007، كما اختار حمد الذي سبق وأن فاز مع الفيصلي بلقب بطولة الكأس الآسيوية العام 2005، ووصيف العام 2006.

وتصدر محروس الاستفتاء حتى عصر يوم أمس، بعد أن حصل على 40 %، بانتظار انتهاء موعد التصويت مساء يوم الخميس المقبل.

الزعبي يدعو الحكومة لدعم كرة القدم

طالب رئيس اللجنة المؤقتة لنادي الرمثا المحامي عوني الزعبي، بضرورة دعم كرة القدم الأردنية، التي يجب أن تحظى باهتمام حكومي أكبر، في ظل المعاناة والصعوبات والتحديات التي واجهتها في الفترة الأخيرة، بسبب تداعيات جائحة كورونا، وأدت الى تدهور أوضاعها المالية.

واشار الزعبي في تصريح لـ”الغد” الى ان الاجراءات الحكومية التحفيزية الاخيرة التي قدمتها في المؤتمر الصحفي، لم تتطرق الى قطاع مهم وضروي وهو قطاع الرياضة، علما ان نسبة الشباب تشكل 70 %، اذ ان من الضرورة بمكان النظر الى هذا القطاع الحيوي المهم.

واضاف ان الرياضة وكرة القدم كما باقي القطاعات قد تأثرت بشكل كبير علما ان هذا القطاع لا بواكي له، مشيرا الى ان هذا القطاع كان يعاني اصلا من ضعف الامكانيات المادية، قبل أن تأتي الجائحة لتزيد من اوجاع الاندية، الامر الذي دعا الاندية الى مراجعة مواردها بطريقة رشيدة وفق القرارات الصادرة من اتحاد كرة القدم لايجاد الديمومة في مداخيلها لضمان استمراريتها “المؤقتة”.

وقال ان من الواضح ان الحكومة تعطي بحسب الاولوية ونحن مع هذا التوجه بمعالجة القطاعات الاكثر تضررا.

وتابع: “لا نريد زيادة حجم المعاناة من الناحية المالية والفنية للاندية”، مطالبا الحكومة بضرورة الاهتمام بشكل أكبر بقطاع الرياضة، وخاصة كرة القدم اللعبة الأكثر شعبية، والتي أصبحت رافدا اقتصاديا مهما في نمو الاقتصاد الوطني.

حفل ختام دورة “A” حراس على “زووم”

اقيم مساء يوم أمس السبت، حفل ختام دورة التدريب الآسيوية لحراس المرمى “A”، التي استمرت لمدة 6 اشهر، باشراف المحاضرين أليكس فينيسل والمحاضر الآسيوي خلدون ارشيدات.

واقيم الحفل عن بعد، وعبر تطبيق “زووم”، بحضور المدربين الـ12 الذين شاركوا في الدورة التي تعتبر الأطول، في تاريخ الدورات الآسيوية لمدربي حراس المرمى.

وساهم اليكس وارشيدات في الفترة الأخيرة، في تطوير مستوى مدربي حراس المرمى، من خلال دورات متنوعة، بهدف الارتقاء بمستوى الحراس في المملكة.

الرشدان يظهر بتدريب الفيصلي اليوم

ينتظر أن يظهر اللاعب نزار الرشدان في تدريب فريق الفيصلي، لأول مرة منذ توقيعه على كشوفات ناديه الجديد الخميس الماضي.

ويتوقع أن يلتحق الرشدان بتدريب الفيصلي، على أن يخضع لتدريبات خاصة باشراف مدرب اللياقة البدنية، تمهيدا للانخراط لاحقا في التدريبات الجماعية.

رئيس اللجنة المؤقتة لنادي الرمثا عوني الزعبي – (أرشيفية)

كما يستعد الرشدان ايضا، للسكن في عمان، لتسهيل انتظامه بالتدريبات، حيث يتوقع أن يعيش في شقة برفقة زميله في الفريق ابراهيم الخب، خاصة وأن إدارة النادي الفيصلي، تحرص على تأمين سكن للاعبيها القادمين من خارج العاصمة.

الوحدات يحتج على نقل مباراتين للقويسمة

احتج نادي الوحدات على جدول دوري المحترفين لكرة القدم، الذي تضمن اقامة مباراتين له على ستاد الملك عبدالله الثاني، رغم أن ملعبه هو ستاد عمان.

وبين الوحدات أن المباراتين المعنيتين أمام السلط وسحاب، يفترض أن تقاما على ملعب الوحدات الذي اعتمد ستاد عمان ملعبا له، ليتفاجأ بإقامتهما على القويسمة.

وتفيد المعلومات أن اتحاد الكرة، استجاب لاحتجاج الوحدات باعادة مباراة واحدة فقط لستاد عمان (مباراة السلط)، فيما تم الابقاء على المباراة الثانية أمام سحاب على ملعب القويسمة.

علوان من دبي إلى تدريب الجزيرة

التحق مهاجم فريق الجزيرة لكرة القدم علي علوان، فور عودته من دبي يوم أمس، بتدريب فريقه الأخير، استعدادا لمباراة كأس السوبر أمام فريق الوحدات، التي تقام على ستاد عمان اليوم.

وشارك علوان في تدريب أمس، على أمل المشاركة في مباراة اليوم.

وكان علوان اصيب بفيروس كورونا، فور وصول المنتخب الوطني إلى دبي منتصف الشهر الماضي، ما اضطره للخضوع لحجر صحي، من دون المشاركة في تدريبات النشامى، قبل أن يعود إلى عمان أمس، فور انتهاء فترة الحجر وظهور النتيجة السلبية، لينخرط فورا بتدريبات الفريق.

كواليس النجوم

• ينتظر أن تكون إدارة نادي الحسين إربد، قد هقدت اجتماعا مساء أمس، بهدف تصويب الكثير من الأخطاء والإرباك الذي حصل في فريق كرة القدم، سواء بالتعاقدات مع لاعبين محلين أو اجانب، أو فيما يتعلق بالمدير الفني تيتا الذي احتج على بعض التفاصيل.

• خضع المحترفان الغاني مايكل والعاجي توريه، لفحص طبي يوم أمس، تمهيدا للاحتراف في فريق الجليل، ووصل اللاعبان إلى عمان يومي الخميس والجمعة الماضيين، بانتظار التحاقهما بتدريبات الجليل اليوم، في حال نجحا في اجتياز الفحص الطبي علما بانه سبق لهما الاحتراف في الأردن.

• محاولات الجهاز الفني لفريق الوحدات بقيادة عبدالله ابو زمع، لتقديم موعد السفر إلى السعودية يومين، في طريقها للفشل، في ظل صعوبة حدوث ذلك بسبب الأوضاع المالية الصعبة للنادي.. سفر الوحدات إلى الرياض للمشاركة في دوري أبطال آسيا، يتوقع أن يكون يوم 10 الشهر الحالي، وليس يوم 8 كما طالب أبو زمع.

• لاعبو أندية المحترفين لكرة القدم، بدأوا يتوافدون وفق برنامج محدد على القناة الرياضية في التلفزيون الأردني، للخضوع لجلسات تصوير، استعدادا لتقديمهم بشكل متميز خلال مباريات الدوري التي سيتم بثها على الهواء مباشرة.

• ملف المحترفين الأجانب في عدد من أندية المحترفين، شهد خلال الأيام الماضية، الكثير من “النوادر المضحكة والسقطات المؤسفة” التي تكشف حجم التخبط الذي تعيشه بعض الأندية في اختيار محترفيها.. أندية اختارت لاعبين في رياضات غير كرة القدم، وأندية اختارت لاعبين مصابين، وأندية اختارت لاعبين غير جديين في الاحتراف، وأندية أخرى عقدت العزم على اختيار محترف، قبل أن تصطدم برفض هذا المحترف الحضور في الساعات الأخير من موعد الحضور.

• اللجنة المؤقتة لنادي الرمثا برئاسة عوني الزعبي، حرصت على لقاء فريق الكرة أمس السبت، للشد من أزره وتحفيزه، قبيل انطلاق منافسات دوري المحترفين للموسم 2021، والذي تبدأ منافساته الخميس المقبل.

• لاعبو فريق الجزيرة لكرة القدم، تسلموا يوم الخميس الماضي نصف راتب.. تسليم هذا المبلغ، جاء بعد رفع الحجز المالي عن النادي الاربعاء الماضي.

• يبحث فريق الحسين إربد عن ملعب في عمان، لاجراء تدريبه اليوم .. سعي النادي للتدرب في عمان، يأتي بسبب تواجدهم في العاصمة، حيث يخضعون لفحص كورونا في اتحاد الكرة، إلى جانب التواجد في مبنى التلفزيون الأردني، للخضوع لجلسة تصوير.