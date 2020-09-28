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سحاب يفوز على الرمثا في الوقت القاتل – صور

منذ ساعتين

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عمان – الغد – فاز فريق سحاب على فريق الرمثا 3-2 بالوقت القاتل في المباراة التي جرت بين الفريقين اليوم الاثنين في استاد الحسن في مدينة إربد ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري المحترفين لكرة القدم.

وبهذا الفوز يوقف سحاب تقدم الرمثا للمراكز الأولى في الترتيب العام للدوري ليبقى في المركز الثالث برصيد 13 نقطة، ويتقدم سحاب إلى المركز السابع برصيد 10 نقاط .

وسجل اهداف سحاب المحترف السنغالي في الرمثا كوليبالي بالخطأ د.57، وأحمد أبو جادو د.69، ويزن نعيمات د.90+5، وسجل  هدفي الرمثا محمد وائل د. 38 والمحترف السنغالي كوليبالي د. 42 .

ويشهد استاد عمان عند الساعة 7.30 مساء مواجهة قوية تجمع بين الوحدات المتصدر برصيد 21 نقطة والجزيرة “11 نقطة”.

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