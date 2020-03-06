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سحاب يفوز على شباب العقبة بالدوري

منذ 41 دقيقة

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 عمان – الغد – فاز فريق سحاب على فريق شباب العقبة العقبة 2-1 في المباراة التي جرت بينهما اليوم الجمعة في ستاد الملك عبد الله الثاني بالقويسمة ضمن منافسات الأسبوع الأول من دوري المحترفين لكرة القدم. في نسخته الثامنة والستين.
وسجل لفريق سحاب يزن النعيمات هدفين د. 10 ود. 18 وسجل هدف شباب العقبة المحترف ماركوس ماكاولي د. 36 .
ويشهد ستاد عمان عند الساعة 6.30 مساء قمة مبكرة بين الفيصلي والرمثا ضمن منافسات نفس الأسبوع.

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