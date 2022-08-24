سحاب يلاقي الجزيرة ومعان يواجه الرمثا في دوري المحترفين غدا

عمان – الغد – تنطلق غدا الخميس ، منافسات الأسبوع الخامس عشر من الدوري الأردني للمحترفين 2022.

ويستقبل سحاب نظيره الجزيرة عند السادسة مساء على ستاد الملك عبدالله الثاني، فيما يلتقي معان مع الرمثا عند الثامنة والنصف على ستاد الأمير محمد بالزرقاء.

ويحل شباب الأردن ضيفا على الوحدات عند السادسة مساء الجمعة على ستاد الملك عبدالله الثاني، فيما يستقبل الحسين ضيفه السلط عند الثامنة والنصف على ستاد الحسن.

ويلتقي الصريح مع الفيصلي عند السابعة مساء السبت على ستاد الحسن، قبل أن يستقبل شباب العقبة نظيره مغير السرحان عند التاسعة والنصف على ملعب العقبة.

ويتشارك الفيصلي والوحدات صدارة ترتيب الفرق بذات الرصيد 31 نقطة، وحل ثالثا الحسين 29، شباب العقبة 21، سحاب 18، السلط 17، شباب الأردن ومغير السرحان 16، الرمثا 15، معان 13، الصريح 11، والجزيرة 10.