سحب ألف عينة كورونا في إربد يومياً

أحمد التميمي

إربد – قال مدير صحة إربد الدكتور قاسم مياس، اليوم الأحد، إن زهاء ألف عينة عشوائية “كورونا” يتم سحبها في محافظة اربد يوميا من مختلفة الدوائر والمؤسسات.

وأضاف لـ”الغد” أن مجموعة العينات التي سحبها في المحافظة منذ بدء أزمة كورونا تجاوزت 24 ألف عينة وهذا العدد هو الأكبر في تاريخ المحافظة.

وأشار إلى أن فرق التقصي الوبائي وعددها 20 فرقة لا تزال تقوم بعملها بسحب العينات من جميع الدوائر الحكومية والشركات الخاصة والمراكز الصحية والمستشفيات.

وأكد أن الوضع الوبائي في المحافظة تحت السيطرة ولم تسجل أي حالات إصابة بفيروس كورونا منذ أكثر من 6 أيام، داعيا المواطنين إلى الالتزام بالشروط الصحية وارتداء الكمامات والقفازات والتباعد الجسدي حفاظا على سلامتهم.

Ahmad.altamimi@alghad.jo