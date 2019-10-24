سحب عينات أغذية خاصة بفقدان الوزن لفحصها بالمختبرات

عمان- نفذت مديرية الغذاء في المؤسسة العامة للغذاء والدواء وبالتعاون مع مديرية المختبرات برنامجا لرصد الأغذية الخاصة التي تساعد على فقدان الوزن المتداولة في السوق المحلي والمجازة من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء، لغايات التحقق من خلو هذه المنتجات من المواد الدوائية.

واكدت المؤسسة في بيان لها، ان العمل مستمر بهذا البرنامج خلال الربع الثالث من العام الحالي، حيث تم سحب عينات عشوائية من المنتجات التي يتم بيعها في اماكن معتمدة ومرخصة لغايات بيع أغذية الاستعمال الخاص مثل الصيدليات والشركات التجارية في الاسواق الاردنية من مصادر مختلفة (محلي ومستورد)، وفحصها في مختبرات المؤسسة العامة للغذاء والدواء/ مختبر الرقابة الدوائية بالطرق المعتمدة لفحص وجود المواد الدوائية.

واشارت المؤسسة، الى ان نتائج الفحص المخبري التي تؤكد خلو هذه المنتجات من المواد الدوائية مازالت قيد الدراسة والبحث.

ودعت المؤسسة المواطنين الى عدم شراء هذه المنتجات والمكملات الغذائية من المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الاعلانية المختلفة، وشراءها من المصادر الموثوقة مثل الصيدليات والشركات التجارية المرخصة لبيع هذه المنتجات، واستخدام الرابط الموجود على موقع المؤسسة الالكتروني للبحث عن الأغذية الخاصة والمكملات الغذائية وأغذية الرياضيين المجازة من قبل المؤسسة، وهو:http://www.jfda.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=163كما تهيب المؤسسة بالمواطنين عدم التردد بالاتصال من خلال قنوات الاتصال المختلفة، خاصة منصة “بخدمتكم What’s app 0795632000” وعلى خط الشكاوى المجاني 117114.

(بترا)