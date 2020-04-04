سحب عينات من سكان الكريمة في الأغوار خالطوا مصابا بـ”كورونا”

علا عبداللطيف

الأغوار الشمالية – قال عضو لجنة الأوبئة ومسؤول ملف الكورونا في محافظة إربد الدكتور وائل الهياجنة، إن فريقاً من الاستقصاء الوبائي، باشر اليوم السبت، سحب عينات من سكان في بلدة الكريمة بلواء الأغوار الشمالية إثر ثبوت مخالطتهم لمصاب بفيروس كورونا.

وبين الهياجنة، أنه تم لغاية الآن سحب 25 عينة لمخالطي المصاب في الكريمة، فيما سيستمر عمل فريق الاستقصاء الوبائي في البلدة لغاية الوصول لجميع المخالطين للشخص المصاب والتأكد من حالتهم الصحية.

وأوضح، أن الشخص الذي ثبتت إصابته أمس نتيجة مخالطته لشقيق له عائد من بريطانيا مصاب بفيروس الكورونا هو من سكان بلدة كفرنجة في محافظة عجلون، طلب منه في وقت سابق حجر نفسه في منزله لغاية التأكد من عدم إصابته، إلا أنه مضى في عمله كبائع وتاجر للخضار، وكان يتردد على بلدة الكريمة لغايات الحصول على الخضار من المزارع

وقام متصرف لواء الغور الشمالي الدكتور راكان القاضي، بعمل نقاط إغلاق بين الطريق الواصل بين منطقة الكريمة وكفرنجه، با التعاون مع بلديه شرحبيل بن حسنه، وتم اخذ الإجراءات الاحترايه لمنع ودخول.

من جانبه اكد نائب رئيس بلدية شرحبيل بن حسنه،عقاب العوادين، انه تم إغلاق الطريق الواصل بين منطقة الكريمة وكفرنجه، موضحا ان تلك الطريق هي طريق الدير، تستخدم بين المزارعين، تم إغلاقها بستائر ترابية وحواجز حديدية.

–(بترا)