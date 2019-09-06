سحب قرعة آسيوية الأندية لكرة اليد في الكويت غدا

الدوحة – تسحب غدا في الكويت قرعة البطولة الآسيوية الثانية والعشرين للأندية أبطال الدوري لكرة اليد التي ستقام في مدينة سام شوك بكوريا الجنوبية خلال الفترة من 7 حتى 17 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل والمؤهلة لبطولة العالم للأندية أبطال القارات “سوبر جلوب 2020”.

يشارك في البطولة 12 ناديا هم: الوكرة والعربي (قطر)، والكويت والعربي (الكويت)، وفولاذ وزغروس (إيران)، واس كي هاوكس ودوسان (كوريا الجنوبية)، وعمان (سلطنة عمان)، والوحدة (السعودية)، وباربار (البحرين)، والشارقة (الإمارات).

وسيتم توزيع الفرق المشاركة على مجموعتين في الدور التمهيدي، على أن يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي، بينما تلعب بقية الفرق في دور الترضية لتحديد المراكز من الخامس إلى الثاني عشر.

وكان الدحيل قد توج بلقب النسخة الأخيرة بالكويت.

ويحمل السد الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب البطولة الآسيوية للأندية أبطال الدوري لكرة اليد حيث فاز به خمس مرات، بينما فاز الجيش وكاظمة والقادسية الكويتيان باللقب مرتين، ومرة واحدة لكل من الريان ولخويا والدحيل /قطر/، والفحيحيل والصليبيخات /الكويت/، والأهلي ومضر والنور /السعودية/، والسد اللبناني، والنجمة البحريني.

يشار إلى أن الوكرة سيشارك في النسخة المقبلة للبطولة الآسيوية باعتباره بطل الدوري القطري للرجال لكرة اليد، فيما يشارك العربي كونه بطل كأس سمو الأمير المفدى. – (وكالة قنا)