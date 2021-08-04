عمان – الغد – شهد مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الاربعاء، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، سحب قرعة الأدوار الإقصائية في كأس الاتحاد الآسيوي 2021، والتي يمثل الاردن فيها فريق نادي السلط.



وتضمنت القرعة الأولى تحديد الفريق المضيف لنهائي منطقة الغرب من جولة واحدة، حيث يستضيف المباراة ،الفائز من مباراة المحرق البحريني والعهد اللبناني، في حين سيكون الفريق الضيف هو الفائز من مباراة الكويت الكويتي والسلط.



وتقام مباراتي الدور قبل النهائي يومي 20 و21 آيلول المقبل، على أن يقام نهائي الغرب يوم 20 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل،علما أن نهائي كاس الاتحاد الآسيوي يوم 5 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.