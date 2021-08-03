سحب قرعة الأدوار الإقصائية في كأس الاتحاد الآسيوي الأربعاء

كوالالمبور – الغد – سيتم الكشف عن المسار المؤدي إلى نهائي كأس الاتحاد الآسيوي 2021 للأندية المشاركة، وذلك عندما تقام قرعة الأدوار الإقصائية في العاصمة الماليزية كوالالمبور يوم الأربعاء.



مع لعب جميع مباريات الأدوار الإقصائية من جولة واحدة بدلاً من مباراتي ذهاب وإياب، ستكون بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على استعداد لتقديم نهاية مثيرة من خلال الأندية التي تسعى للتتويج بلقب نسخة 2021.

تشهد قرعة الأدوار الإقصائية وضع الأندية المشاركة في مكانين، وهما: منطقة الغرب وقبل نهائي المناطق، بناءً على تمثيلات المنطقة دون أي تصنيف أو أفضلية للبلد.

بعد مرحلة المجموعات القوية في منطقة الغرب، سيواجه الفائز في مباراة الدور قبل نهائي لمنطقة الغرب الأولى بين المحرق البحريني وحامل اللقب العهد اللبناني الفائز من المباراة الثانية بين نادي الكويت الكويتي والسلط الأردني.

مع التنافس بقوة على حجز مكان في نهائي كأس الاتحاد الآسيوي، سيتم وضع الفائزين في الدور قبل النهائي لمنطقة الغرب في وعاء المنطقة الغربية مع اختيار الكرة الأولى للنادي المُضيف بينما سيكون الفريق الثاني هو الفريق الضيف في منطقة الغرب، حيث سيكون موعد مباراة نهائي الغرب بتاريخ 20 تشرين الأول/أكتوبر.

في منطقة الوسط، سوف يستضيف فريق ناساف من أوزبكستان نهائي المنطقة في 25 آب/أغسطس عندما يلاقي نظيره أهال من تركمانستان ويتأهل الفائز منهما إلى قبل نهائي المناطق في 22 أيلول/سبتمبر.

نظراً لإلغاء مباريات منطقة آسيان، تشهد قرعة قبل نهائي المناطق مشاركة ثلاثة أندية، يتواجه منهما اثنان، في حين يتأهل النادي الثالث مباشرة إلى نهائي المناطق.

الفريقان اللذان سوف يواجهان بعضهما البعض سيلعبان مباراة واحدة لتحديد الفائز الذي سيتأهل ويستضيف نهائي المناطق في 20 تشرين الأول/أكتوبر، سيتأهل البطل بعد ذلك إلى نهائي كأس الاتحاد الآسيوي يوم 5 تشرين الثاني/نوفمبر على أن تستضيفه منطقة الغرب.



