سحب قرعة الدور التمهيدي الثالث بدوري ابطال اوروبا

باريس – سحبت اليوم الإثنين، قرعة الدور التمهيدي الثالث لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم لموسم 2020-2021 في مقر الاتحاد القاري بمدينة نيون السويسرية.

وتاليا نتائج القرعة:

مسار الأبطال:

فيرينتسفاورش (المجر) – دينامو زغرب (كرواتيا)

قره باغ (أذربيجان) – مولده (النروج)

أومونيا نيقوسيا (قبرص) – النجم الأحمر بلغراد (صربيا)

ميدتيلاند (الدنمارك) – يونغ بويز (سويسرا)

ماكابي تل أبيب (اسرائيل) – دينامو بريست (بيلاروس)

مسار الدوري:

باوك (اليونان) – بنفيكا (البرتغال)

دينامو كييف (أوكرانيا) – ألكمار (هولندا)

غنت (بلجيكا) – رابيد فيينا (النمسوي)

وتقام المباريات في 15 و16 أيلول (سبتمبر) المقبلين، ويتأهل الفائزون إلى الدور الفاصل، كما ستقام المواجهات من مباراة واحدة وليس ذهاب واياب، بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد. (أ ف ب)