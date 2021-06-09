سحب قرعة الدور الثاني والأخير من دوري الناشئات تحت 17 عاما

عمان – الغد – سحبت الثلاثاء ، في مقر اتحاد كرة القدم، قرعة الدور الثاني والأخير من بطولة دوري الناشئات لأندية النخبة ت 17 لموسم 2021.

وجرت القرعة بحضور ممثلي الأندية، وبغياب وسائل الإعلام، للحفاظ على السلامة العامة، وفقاً لإجراءات البروتوكول الصحي المتبع، في ظل جائحة كورونا.

وتقام مباريات الدور الثاني على ملعب البولو بمدينة الحسين للشباب بمشاركة الأندية الـ 8 المتأهلة من الدور الأول: عمان، الأرثوذكسي، الأهلي، والقادسية من “المحترفات”، إلى جانب كل من الحسين والنصر، وعمان اف سي والراية من أندية الدرجات.

وحسب تعليمات البطولة، يقام الدور الثاني والأخير من البطولة، بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، بحيث يتوج باللقب الفريق الحاصل على أكبر عدد من النقاط.

وينتظر أن يصدر الاتحاد جدول مباريات البطولة متضمنا التواريخ والملاعب خلال الأيام المقبلة.

وجاءت القرعة حسب التالي: