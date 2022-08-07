سحب قرعة الدور الـ 32 من كأس الأردن غدا

عمان – الغد – تسحب عند الساعة 1 ظهر غد الاثنين ، في مقر اتحاد كرة القدم، قرعة دور الـ 32 من بطولة كأس الأردن 2022.

ويشهد دور الـ 32 مشاركة أندية المحترفين الـ12، بالإضافة إلى (الجليل، البقعة، السرحان، اتحاد الرمثا، الأهلي، العربي، بلعما، عمان FC، كفرسوم، الطرة) من دوري الدرجة الأولى، إلى جانب الفرق الـ10 المتأهلة من الدور التمهيدي: (سحم، الوحدة، رباع السرحان، الحصن، دير علا، جرش، الخالدية، صما، أم القطين، وشباب نزال).

وحسب تعليمات البطولة، تقام مباريات هذا الدور وما يليه من أدوار حتى نصف النهائي بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وفي حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل يتم اللجوء إلى الركلات الترجيحية مباشرة لحسم النتيجة.

وتقام مباريات الدور نصف النهائي بنظام خروج المغلوب من مباراتين ذهابا وإيابا، فيما يُلعب النهائي من مباراة واحدة على أن يتم التمديد لشوطين إضافيين في حال التعادل في الوقت الأصلي