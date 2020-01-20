سحب قرعة بطولات الفئات العمرية لاندية المحترفين الخميس

عمان – الغد – تسحب عند الثالثة عصر الخميس المقبل ، في مقر الاتحاد، قرعة بطولات الفئات العمرية لاندية المحترفين للفئات تحت سن 20، وتحت سن 17 وتحت سن 15، للموسم 2020.

وستقام مباريات الدور الاول لبطولات الفئات العمرية بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، بحيث تتأهل الفرق الحاصلة على الترتيب من 1 الى 6 للدور النهائي.

وتنطلق مباريات تحت سن 20 يوم 10-2-2020، فيما ستنطلق بطولة تحت سن 17 في 13-2-2020، في حين ستكون انطلاقة بطولة تحت 15 يوم 15-2-2020.

ووجه اتحاد الكرة الدعوة لمدربي الفرق والمدراء الاداريين في كل فئة، لحضور مراسم اجراء القرعة.

التعليمات الخاصة لبطولات الفئات العمرية لموسم 2020:

1. الفئات العمرية المعتمدة واعمار اللاعبين لكل فئة خلال الموسم الحالي 2020

بطولة تحت سن 20 مواليد 2000 ، 2001 ، 2002 .

بطولة تحت سن 17 مواليد 2003 ، 2004 .

بطولة تحت سن 15 مواليد 2005 ، 2006 .

بطولة تحت سن 13 مواليد 2007 ، 2008 ، 2009 .

2. الزامية المشاركة ببطولات الفئات العمرية :

اندية المحترفين ملزمة بالمشاركة بثلاث بطولات بحد ادنى .

اندية الدرجات الاولى والثانية والثالثة المشاركة اختيارية في بطولات الفئات العمرية.

3. نظام البطولات :

بطولات تحت سن ( 20 ، 17 ، 15 ) :

تقام مباريات الدور الاول لاندية المحترفين بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة.

تتاهل الفرق الحاصلة على الترتيب من 1 – 6 للدور النهائي.

تقام مباريات الدور الاول لاندية الدرجات الاولى والثانية والثالثة بنظام المجموعات توزع حسب التقسيم الجغرافي ويعتمد عدد المجموعات على عدد الفرق المشاركة.

تقام مباريات الدور الثاني لاندية الدرجات الاولى والثانية والثالثة وما يليه بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة، ليتاهل (6) فرق للدور النهائي.

تقام مباريات الدور النهائي لكل بطولة بين الفرق المتاهل من اندية المحترفين والفرق المتاهلة من اندية الدرجات الاولى والثانية والثالثة بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة.

بطولة تحت سن ( 13 )

تقام بطولة تحت سن ( 13 ) بمشاركة اندية المحترفين واندية الدرجات الاولى والثانية والثالثة.

خلال الدور الاول توزع الفرق المشاركة على مجموعات ويعتمد عدد المجموعات على عدد الفرق المشاركة.

تقام مباريات الدور الثاني وما يليه بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة.

4. مدة المباريات :

بطولة تحت سن ( 20 ) تكون مدة المباريات 90 دقيقة موزعة على شوطين مدة كل شوط 45 دقيقة .

بطولة تحت سن ( 17 ) تكون مدة المباريات ( 90 ) دقيقة موزعة على شوطين مدة كل شوط 45 دقيقة .

بطولة تحت سن ( 15 ) تكون مدة المباريات ( 80) دقيقة موزعة على شوطين مدة كل شوط 40 دقيقة

بطولة تحت سن ( 13 ) تكون مدة المباريات ( 60 ) دقيقة موزعة على ( 3 ) اشواط مدة كل شوط 20 دقيقة ( مع الاشارة الى ان عدد اللاعبين في هذه البطولة داخل الملعب سيكون ( 8×8 ) ) .

5. كشف المباراة لكل بطولة من بطولات الفئات العمرية :

بطولات تحت سن ( 20 ، 17 ، 15 ) :

قائمة اللاعبين الأساسيين بحد أدنى (7) لاعبين، وبحد أعلى (11) لاعباً، مع تحديد قائد الفريق والصفة ورقم قميص اللاعبين.

قائمة اللاعبين البدلاء بحد أعلى (11) لاعب، مع تحديد رقم قميص اللاعبين.

اعمار اللاعبين المشاركين في كل مباراة :

1. بطولة تحت سن (20)

الحد الاعلي للاعبين مواليد ( 2000 ) المشاركين بالمباراة ( 3 ) لاعبين فقط .

2. بطولة تحت سن (17)

الحد الاعلى للاعبين مواليد 2003 ( 7 ) لاعبين ، والحد الادنى للاعبين مواليد 2004 ( 4 ) لاعبين التواجد طيلة وقت المباراة.

3. بطولة تحت سن (15)

الحد الاعلى للاعبين مواليد 2005 ( 7 ) لاعبين ، والحد الادنى للاعبين مواليد 2006 ( 4 ) لاعبين التواجد طيلة وقت المباراة.

4. بطولة تحت سن (13)

الحد الاعلى للاعبين مواليد 2007 ( 4 ) لاعبين ، والحد الادنى للاعبين مواليد 2008 و 2009 ( 4 ) لاعبين التواجد طيلة وقت المباراة.

6. عدد التبديلات في كل مباراة :

بطولة تحت سن (20 و 17 ) عدد التبديلات في كل مباراة ( 3 ) تبديلات .

بطولة تحت سن ( 15 ) عدد التبديلات في كل مباراة ( 5 ) تبديلات.

بطولة تحت سن ( 13 ) عدد التبديلات ( 3 ) تبديلات في كل شوط ويسمح باشراك اللاعب المستبدل في الاشواط الاخرى .

7. مشاركة لاعبي الفئة الادنى مع الفئة الاعلى :

يسمح بمشاركة جميع لاعبي فريق الشباب (تحت 20) مع الفريق الأول.

يسمح بمشاركة (4) لاعبين من فريق الشباب تحت سن (17) مع فئة تحت سن (20) او الفريق الاول .

يسمح بمشاركة (4) لاعبين فريق الناشئين تحت سن (15) مع فريق الشباب تحت سن (17) ولا يسمح بمشاركتهم مع فريق الشباب تحت سن (20) او الفريق الاول .

يسمح بمشاركة (4) لاعبين فريق الناشئين تحت سن (13) مع فريق الناشئين تحت سن (15) ، شريطة ان يكونوا من مواليد 2007، ولا يسمح بمشاركتهم مع فريق الشباب تحت سن (17 او 20 او الفريق الاول).

يشترط بمشاركة لاعبي الفئة الادنى مع الفئة الاعلى ان لا يقل الفارق الزمني بين المباراة الاولى المنوي اشراك اللاعب بها والمباراة الثانية عن ثلاثة ايام، وذلك حفاظاً على سلامة اللاعبين وقدرات التحمل لهم.

8. مواعدي انطلاق بطولات الفئات العمرية ونهايتها :

اسم البطولة الانطلاق النهاية

الدور الاول بطولة تحت سن 20 للمحترفين 10/2/2020 20/4/2020

الدور الاول لبطولة تحت سن 20 لاندية غير المحترفين 17/3/2020 14/4/2020

الدور النهائي لبطولة تحت سن 20 13/7/2020 5/10/2020

الدور الاول بطولة تحت سن 17 للمحترفين 13/2/2020 22/4/2020

الدور الاول لبطولة تحت سن 17 لاندية غير المحترفين 14/2/2020 13/3/2020

الدور النهائي لبطولة تحت سن 17 18/7/2020 10/10/2020

الدور الاول بطولة تحت سن 15 للمحترفين 15/2/2020 23/4/2020

الدور الاول لبطولة تحت سن 15 لاندية غير المحترفين 20/3/2020 17/4/2020

الدور النهائي لبطولة تحت سن 15 17/7/2020 9/10/2020

بطولة تحت سن 13 لجميع الدرجات 14/6/2020 23/8/2020

ملاحظة : بطولات الفئات العمرية لاندية غير المحترفين قد تتغير مواعيدها بناءً على عدد الفرق المشاركة

9. فيما لم يرد به نص في هذه التعليمات الخاصة يطبق ما جاء في لائحة البطولات واللائحة التأديبية لموسم 2020