سحب قرعة بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم الالكترونية

عمان-الغد- سحبت الأربعاءقرعة بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم الالكترونية التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي وعلى مدار يومي ١٥ و١٦ تموز/ يوليو ٢٠٢١.

وتشارك اتحادات السعودية والإمارات والكويت قطر، وهي المشمولة ضمن قائمة الاتحاد الدولي للألعاب الالكترونية، في النسخة الثانية من البطولة التي تقام مجدداً بالتعاون مع منصة زين للألعاب الإلكترونية – الأردن Zain eSports Jordan.

وأسفرت نتائج القرعة التي أقيمت فعالياتها في مقر منصة زين للألعاب الإلكترونية وجرى نقلها مباشرة عبر صفحة اتحاد غرب آسيا على موقع يوتيوب، عن إقامة ١٢ مباراة في اليوم الأول اعتباراً من الرابعة عصراً، ولغاية التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الأردن، حيث تم وضع الفرق المشاركة بمجموعة واحدة وتلعب بنظام الدوري من مرحلتين: ذهاباً على منصة Playstation وإياباً على منصة Xbox، ويحصل الفريق الفائز في كل مباراة على ٣ نقاط، نقطة للفريق المتعادل، صفر نقطة للخاسر.

وفي اليوم الثاني، واعتماداً على الترتيب النهائي بعد المرحلة الأولى تخوض المنتخبات المشاركة منافسات المرحلة الثانية، بحيث يلعب الفريق صاحب المركز الأول مع الفريق صاحب المركز الثاني لتحديد الفائز بالبطولة، ويلعب الفريق صاحب المركز الثالث مع الفريق صاحب المركز الرابع لتحديد المركزين الثالث والرابع.

وتلعب مباريات المرحلة الثانية بنظام (الأفضل من ٣ مباريات) ويتوجب تحديد فائز في كل مباراة، وفي حال انتهاء المباراة بالتعادل بين الفريقين، يتم اللجوء للأشواط الإضافية بشكل مباشر، وفي حال استمرار التعادل يتم اللجوء لركلات الترجيح.

وبحسب النظام، يحق للفريق صاحب المركز الأول في دور المجموعات تحديد ترتيب المباريات على المنصات للمباراتين الأولى والثانية للمباراة النهائية، كما يحق للفريق صاحب المركز الثالث في دور المجموعات تحديد ترتيب المباريات على المنصات للمباراتين الأولى والثانية لمباراة المركزين الثالث والرابع، وفي حال التعادل بعد المباراتين واللجوء للمباراة الفاصلة يحق للفريق الحاصل على أعلى فارق أهداف تحديد المنصة التي سيتم استخدامها للمباراة الفاصلة.

وتلعب جميع المباريات بنظام (٢ ضد ٢) بحيث يتواجد اللاعبين في نفس المكان، وتقام البطولة بطور Ultimate Team وبحسابات مفتوحة بدون أي قيود او شروط للتشكيلة.

وسيحرص اتحاد غرب آسيا على بث جميع المباريات مباشرة على صفحاته الرسمية على موقع يوتيوب وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، لغايات توفير منصة أمام المهتمين بالألعاب الإلكترونية لمتابعة فعالياتها.

وكان اتحاد غرب آسيا نظم النسخة الأولى من البطولة في نيسان/ أبريل ٢٠٢١ بمشاركة ذات الاتحادات من الإقليم، وشهدت فوز المنتخب السعودي بلقبها، فيما حل المنتخب الإماراتي ثانياً والكويتي ثالثاً والقطري رابعا.

ودخلت البطولة، الأولى من نوعها على مستوى الإقليم، مباشرة وبشكلٍ رسمي في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، كما تم اعتماد نتائجها في قرعة تصفيات بطولة الأمم لكرة القدم الالكترونية لمنطقة غرب آسيا وأفريقيا.