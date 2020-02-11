سحب قرعة بطولة الدرجة الثالثة لاندية العاصمة والزرقاء

عمان – الغد – سحبت اليوم الثلاثاء في مقر اتحاد كرة القدم، قرعة بطولة الدرجة الثالثة لاندية العاصمة والزرقاء لموسم 2020، والتي ستنطلق يوم 23 الشهر الحالي.

واقيمت القرعة بحضور مدير دائرة المسابقات في اتحاد الكرة عوض شعيبات، الى جانب ممثلي الاندية ال14 المشاركة من العاصمة والزرقاء.

وتم توزيع الفرق على 4 مجموعات على النحو التالي:

المجموعة الاولى: مرج الحمام، طارق والمقابلين.

المجموعة الثانية: الهاشمي، درويش الكترونكس وجعفر الطيار.

المجموعة الثالثة: اتحاد الرصيفة، عين كارم، حي الامير حسن والجبيهة.

المجموعة الرابعة: شباب القصور، الطالبية، شباب نزال وابو علندا.

في المقابل ضمت مجموعة محافظة البلقاء: دير علا، علان، الطوال الجنوبي وشباب البلاونة.

فيما جاء ضمن مجموعة محافظة مادبا: شباب حسبان، اتحاد مادبا، شباب الروضة ومليح.

وحسب نظام البطولة، تقام مباريات الدور الاول لكل مجموعة بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، بحيث تتأهل الفرق الحاصلة على الترتيب الاول في كل مجموعة الى دور الـ 32، حيث سيتم اجراء قرعة مفتوحة للفرق المتأهلة لهذا الدور من المحافظات كافة، والذي سيقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، فيما ستقام مباريات هذا الدور وما يليه من ادوار على ملاعب محايدة.

وتقيم دائرة المسابقات قرعة اقليم الجنوب غداً الاربعاء في مديرية شباب الكرك، حيث سيصار الى اصدار جدول مباريات البطولة متضمناً الملاعب ومواعيد المباريات خلال الايام القادمة.

يذكر ان دائرة المسابقات سحبت امس قرعة اندية الشمال بمشاركة 39 فريقاً يمثلون مختلف مناطق الاقليم.