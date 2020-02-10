سحب قرعة بطولة الدرجة الثالثة لاندية الشمال لكرة القدم

عمان – الغد – سحبت اليوم الاثنين ، في مبنى مدينة الحسن الرياضية باربد، قرعة بطولة الدرجة الثالثة لاندية الشمال لموسم 2020، والتي ستنطلق يوم 23 شباط (فبراير) الحالي.

واشرف على مراسم القرعة مدير دائرة المسابقات في اتحاد الكرة عوض شعيبات، والمنسق االعام للاتحاد في اقليم الشمال حسين شهابات، بالاضافة لممثلي الاندية المشاركة.

وتم توزيع فرق محافظات الشمال المشاركة وهي: المفرق، جرش، عجلون، اربد على 12 مجموعة وحسب التالي:

اندية اربد وتم توزيع فرقها على 7 مجموعات:

المجموعة السادسة: شباب حوران، شباب النعيمة، عمراوة.

المجموعة السابعة: المغير، خرجا، حريما.

المجموعة الثامنة: ديرابي سعيد، سما الروسان، دوقرة.

المجموعة التاسعة: فوعرا، زحر، يرموك الشونة.

المجموعة العاشرة: الاردن للفروسية، شباب بشرى، الشيخ حسين.

المجموعة الحادية عشر: ايدون اربد، ملكا، وادي الريان.

المجموعة الثانية عشر: ارحابا، الشجرة، المشارع.

اندية جرش وعجلون وتم توزيع فرقها على مجموعاتين:

المجموعة الثالثة عشر: باب عمان، عنجرة، اتحاد جرش، وغزة هاشم

المجموعة الرابعة عشر: مرصع، عجلون، كفرنجة، شباب المصطبة.

اندية المفرق وتم توزيع فرقها على 3 مجموعات :

المجموعة الخامسة عشر: رباع السرحان، ايدون المفرق، جابر السرحان.

المجموعة السادسة عشر:الزعتري، العين، خيرات الشمال.

المجموعة السابعة عشر: الرشيد، ام السرب، الدجنية، وحيان.

وحسب نظام البطولة، تقام مباريات الدور الاول لكل مجموعة بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، بحيث تتأهل الفرق الحاصلة على الترتيب الاول في كل مجموعة الى دور الـ 32، حيث سيتم اجراء قرعة مفتوحة للفرق المتأهلة لهذا الدور من المحافظات كافة، والذي سيقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، فيما ستقام مباريات هذا الدور وما يليه من ادوار على ملاعب محايدة.

يذكر ان دائرة المسابقات ستصدر الجدول النهائي للبطولة متضمناً الملاعب ومواعيد المباريات خلال الايام المقبلة.