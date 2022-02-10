سحب قرعة بطولة “القدس والكرامة” بمشاركة 3 أندية أردنية

عمان – الغد – سحبت اليوم في مدينة رام الله الفلسطينية، قرعة بطولة القدس والكرامة، والتي ستقام في فلسطين خلال الفترة (19-29) من شهر آذار (مارس) المقبل.

وتواجد فريق الوحدات في المجموعة الأولى إلى جانب فريقي شباب الخليل وشباب رفح، فيما حل فريقا الرمثا والفيصلي في المجموعة الثانية مع فريق جبل المكبر.

وتنص تعليمات البطولة على تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى المربع الذهبي، بحيث يلاقي متصدر المجموعة الأولى وصيف المجموعة الثانية، ومتصدر المجموعة الثانية وصيف المجموعة الأولى.

وستقام البطولة على ملاعب هواري بو مدين في مدينة الخليل، وملعب الجامعة الأمريكية في جنين، وملعب فيصل الحسيني في القدس.

وشهدت القرعة حضور نائب الأمين العام لاتحاد الكرة فليح الدعجة، ومدير دائرة المسابقات عوض الشعيبات، علما بأن البطولة ستقام تحت رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ونقل الدعجة تحيات الاتحاد الأردني لكرة القدم برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين للشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن البطولة تحمل اسم أغلى الأسماء، القدس عاصمة فلسطين الأبدية والتاريخية، ومعركة الكرامة التي انتصر بها الجيش الأردني على دولة الاحتلال.

فيما قال رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب، إن البطولة تشهد إقبالا كبيرا لرعايتها من العديد من الشركات، متمنيا أن تشهد البطولة مشاركة فرق عربية في النسخ المقبلة.