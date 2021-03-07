سحب قرعة بطولة دوري الناشئات تحت 17 عاما

عمان – الغد – سحبت اليوم الأحد، في مقر الاتحاد الأردني لكرة القدم، قرعة بطولة دوري الناشئات تحت 17 عاما لموسم 2021، والذي تنطلق مبارياته يوم 11 الحالي، بمشاركة 15 نادياً.

وأقيمت مراسم القرعة عن بُعد ونقلت عبر قناة الاتحاد على يوتيوب، بغياب ممثلي الأندية ووسائل الإعلام، في إطار سلسلة الإجراءات الوقائية المتبعة، للحفاظ على السلامة العامة، في ظل تطور الوضع الوبائي بالمملكة.

وحسب التعليمات، تقام جميع مباريات الدور الأول بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة.

وتنطلق منافسات المرحلة الأولى الخميس، ولغاية 8 نيسان ( أبريل) المقبل.

وجاءت أندية المحترفات وهي عمان، الأهلي، الاستقلال، الأرثوذكسي، والقادسية ضمن ذات المجموعة حسب نظام البطولة، حيث يتأهل أول 4 فرق للدور الثاني.

ويلتقي في الأسبوع الأول الأرثوذكسي مع الاستقلال، وعمان مع القادسية.

على الطرف الآخر، شهدت القرعة توزيع الفرق الأخرى، وعددها 10، على مجموعتين، في الأولى حلت أندية: العروبة، 6 يارد، الحسين، النصر، والبتراء، فيما شهدت الثانية تواجد عمان اف سي، الزرقاء، شباب بشرى، عجلون، والراية بحيث يتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور الثاني.

ويقام الدور الثاني والأخير من البطولة، خلال الفترة من 20 أيار (مايو) ولغاية 1 تموز ( يوليو) ، بمشاركة الأندية الثمانية المتأهلة من الدور الأول، وتلعب المباريات بنفس النظام المتبع – مرحلة واحدة-، بحيث يتوج باللقب الفريق الحاصل على أكبر عدد من النقاط.

وسيتم إصدر الجدول النهائي للبطولة متضمناً الملاعب ومواعيد المباريات لاحقاً.

يذكر أن اتحاد الكرة قرر إقامة نسخة هذا العام من البطولة لمواليد ما دون تحت 17 عاما، على عكس ما كانت تقام سابقا ت16، وذلك لتقليص الفارق السني بين بطولات الناشئات والشابات والسيدات، وفتح المجال أمام أكبر عدد ممكن من اللاعبات للمشاركة، ما يعزز مستوى الكرة النسوية والتي شهدت تطوراً كبيراً بالسنوات الماضية.