سحب قرعة بطولتي دوري المحترفين ودرع الاتحاد الثلاثاء

حدد اتتحاد كرة القدم الساعة الخامسة مساء الثلاثاء موعدا لسحب قرعة بطولتي دوري المحترفين، ودرع الإتحاد للموسم 2020، في مركز الحسين الثقافي – امانة عمان الكبرى.

ووجه الإتحاد الدعوة لرؤساء اندية المحترفين، ونواب الرئيس، وأمناء السر، إلى جانب المدراء الفنيين، والمدراء الإدرايين لحضور فعاليات القرعة.

كما تم توجيه الدعوة لحارس مرمى المنتخب الوطني السابق لؤي العمايرة، الذي تم ترشيحه من قبل النادي الفيصلي حامل لقب الدوري، ليكون سفيراً لمراسم القرعة.

وسينطق الموسم الكروي الجديد يوم 28 الشهر الحالي، من خلال بطولة درع الاتحاد، الذي سيقام بمشاركة اندية المحترفين الـ 12، حيث سيتم تقسيم الفرق الى 3 مجموعات بنظام الدوري من مرحلة واحدة، ويتأهل متصدر كل مجموعة اضافة الى افضل فريق يحصل على المركز الثاني الى الدور قبل النهائي، فيما تقام مباريات “قبل النهائي” والنهائي من مرحلة واحدة.

وتنطلق بطولة دوري المحترفين 5 آذار (مارس) المقبل، بنظام الدوري الكامل من مرحلتين ذهاباً واياباً، فيما تقام مباراة كأس الكؤوس 28 شباط بين فريقي الفيصلي والجزيرة.