عمان – الغد – يشهد مقر اتحاد كرة القدم، عند الرابعة عصر يوم غد الاربعاء، سحب قرعة بطولتي كأس الأردن، والدوري النسوي للسيدات للمستوى الثاني.

ويقام الدور الاول من بطولة الكأس بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة، بمشاركة اندية المستويين الاول والثاني، فيما تلعب مباريات الادوار المتبقية بنظام “الذهاب والاياب”، وتقام مباريات دوري المستوى الثاني بنظام الدوري من مرحلة واحدة.

وحددت الدائرة النسوية، في الاتحاد شهر آب (أغسطس) المقبل موعدا لانطلاق بطولة الكأس، فيما ستنطلق مباريات المستوى الثاني يوم الجمعة 19 تموز (يوليو) الحالي.

يذكر ان المستوى الأول يضم أندية : شباب الأردن، الاستقلال، عمان، الأهلي، الأرثوذكسي، النصر والحسين، فيما يضم المستوى الثاني اندية: القادسية، البتراء، الزرقاء، شيحان، كفر راكب، شباب بشرى، عجلون.