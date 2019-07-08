سحب قرعة بطولتي كأس الأردن والمستوى الثاني للسيدات الأربعاء

عمان – الغد – يشهد مقر اتحاد كرة القدم، عند الساعة الرابعة عصر يوم بعد غد الاربعاء، سحب قرعة بطولتي كأس الاردن والدوري النسوي للسيدات للمستوى الثاني.

ويقام الدور الاول من بطولة الكأس بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة، بمشاركة أندية المستويين الأول والثاني، فيما تلعب مباريات الأدوار المتبقية بنظام “الذهاب والاياب”، وتقام مباريات دوري المستوى الثاني بنظام الدوري من مرحلة واحدة.

وحددت الدائرة النسوية، في الاتحاد شهر آب (أغسطس) المقبل موعداً لانطلاق بطولة الكأس، فيما ستنطلق مباريات المستوى الثاني يوم الجمعة 19 تموز (يوليو) الحالي.

يذكر ان المستوى الاول يضم اندية : شباب الاردن، الاستقلال، عمان، الاهلي، الارثوذكسي، النصر والحسين، فيما يضم المستوى الثاني اندية: القادسية، البتراء، الزرقاء، شيحان، كفر راكب، شباب بشرى، عجلون.