سحب قرعة دوري الدرجة الأولى للسيدات

عمان – الغد- سحبت يوم أمس الخميس ، في مقر اتحاد كرة القدم، قرعة دوري الدرجة الأولى للسيدات لموسم 2021، بمشاركة 11 فريقا.

وجرى حفل القرعة بإشراف مديرة المسابقات النسوية نسرين الخزاعلة، وبحضور مندوبي الأندية، وسط تطبيق بروتوكول صحي مشدد حفاظا على السلامة العامة.

وشهد حفل القرعة في بدايته، إطلاق الشعار الجديد للبطولة والذي يتبع نفس الاتجاه الفني لشعار البطولات النسوية والتي تمتاز بالشكل البسيط والمتماثل والعصري، مجسدا البساطة في التعبير عن الكرة النسوية من خلال مزج مسطح الكرة الخماسي المتواجد في كافة شعارات البطولات النسوية مع حرف “دبليو” اللاتيني ليعبر عن الكرة النسوية ويشكل كتلة هندسية متماسكة بالشكل واللون يسهل تميزها ويضمن ديمومتها البصرية لوقت طويل.

ويشارك بالبطولة التي تنطلق الثلاثاء 28 الجاري، وتقام على عدة ملاعب في عمان والزرقاء وجرش وإربد، أندية النصر، الحسين، 6 يارد، عجلون، البتراء، الراية، شيحان، العروبة، شباب بشرى، شفا بدران، الزرقاء.

وحسب تعليمات البطولة، تُلعب المنافسات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، ليحصل على اللقب الفريق الحاصل على أكبر عدد من النقاط، ويتأهل للدوري الأردني للمحترفات 2022.للاطلاع على جدول المباريات (اضغط هنا)