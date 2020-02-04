سحب قرعة دوري الدرجة الثالثة لمنطقة الشمال الخميس

عمان – الغد – تسحب يوم الخميس ، في قاعة اجتماعات مدينة الحسن الرياضية باربد، قرعة دوري الدرجة الثالثة لاندية الشمال لموسم 2020.

وتشارك بالبطولة التي ستنطلق يوم 23 شباط (فبراير) الحالي، اندية اربد، جرش، المفرق وعجلون، حيث سيتم خلال مراسم القرعة توزيع التعليمات الخاصة بالبطولة.

وسبتدأ مراسم القرعة من خلال قرعة اندية المفرق والتي ستنطلق عند الساعة الحادية عشر ظهراً، حيث سيتم توزيع فرق المحافظة المشاركة على 3 مجموعات، يلي ذلك قرعة اندية جرش وعجلون عند الثانية عشر ظهراً، وسيتم توزيع فرقهم على مجموعتين، وسيكون الختام من خلال قرعة اندية اربد عند الواحدة ظهراً، حيث سيتم توزيع اندية محافظة اربد على 6 مجموعات، فيما ستكون اندية مدينة اربد في مجموعة واحدة.

وحسب نظام البطولة، تقام مباريات الدور الاول لكل مجموعة بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، بحيث تتأهل الفرق الحاصلة على الترتيب الاول في كل مجموعة الى دور الـ 32، حيث سيتم اجراء قرعة مفتوحة للفرق المتأهلة لهذا الدور من المحافظات كافة، والذي سيقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، فيما ستقام مباريات هذا الدور وما يليه من ادوار على ملاعب محايدة.

التعليمات الخاصة لبطولة الدرجة الثالثة لموسم 2020

المادة الاولى : تبدأ بطولة أندية الدرجة الثالثة اعتباراً من يوم الاحد الموافق 23/2/2020

المادة الثانية : تلتزم الأندية بإحضار لونا احتياطياً معها الى الملعب وفي حال تشابه لون قمصان الفريقين المتباريين يقوم الحكم بإجراء القرعة لتحديد الفريق الذي سيلعب باللون الاحتياطي وفي كل الأحوال الفريق الذي لا يتقيد بقرار الحكم يخسر المباراة (0/3)

المادة الثالثة : توزع الفرق المشاركة وعددها ( 71 ) فريقاً حسب المحافظات كما يلي :

محافظتي العاصمة والزرقاء وتضم ( 16 ) فريقاً

الطالبية – طارق – عين كارم – المقابلين – درويش الكترونكس- حي الامير حسن – ابو علندا – شباب نزال – شباب القصور – مرج الحمام – الجبيهة – الهاشمي – الجويدة – جعفر الطيار – اتحاد الرصيفة – الراية

محافظة اربد وتضم ( 22 ) فريقاُ

يرموك الشونة – الاردن للفروسية – دير ابي سعيد – خرجا – المشارع – شباب النعيمة – سما الروسان – ايدون اربد – فوعرا – الشيخ حسين – المغير – ارحابا – شباب بشرى – زحر – ملكا – دوقرة – وادي الريان – حريما – الشجرة – شباب حوران – عمراوة – النشامى .

محافظتي جرش و عجلون وتضم ( 8 ) فرق

اتحاد جرش – مرصع – غزة هاشم – باب عمان – شباب المصطبة – عنجرة – عجلون – كفرنجة.

محافظة المفرق وتضم ( 10 ) اندية

ام السرب – ايدون المفرق – رباع السرحان – الدجنية – الرشيد – جابر السرحان – الزعتري – حيان – خيرات الشمال – العين.

محافظة البلقاء وتضم ( 4 ) اندية

دير علا – علان – الطوال الجنوبي- شباب البلاونة.

محافظة مادبا وتضم ( 4 ) فرق

شباب حسبان – اتحاد مادبا – مليح – شباب الروضة

محافظات الجنوب وتضم ( 7 ) فرق

شباب الخرشة – محي – شيحان – الربة – المزار الجنوبي – غور الصافي – الخليج

المادة الرابعة : نظام البطولة:

1. توزع الفرق المشاركة على (21) مجموعة وكما هو مبين تالياً :

أ‌- توزع اندية محافظة العاصمة على ( 5 ) مجموعات .

ب‌- توزع اندية محافظة اربد على ( 6 ) مجموعات.

ت‌- توزع اندية مدينة الرمثا على مجموعة واحدة

ث‌- توزع اندية محافظتي جرش وعجلون على مجموعتين .

ج‌- توزع اندية محافظة المفرق على ( 3 ) مجموعات.

ح‌- توزع اندية محافظة البلقاء على مجموعة واحدة.

خ‌- توزع اندية محافظة مادبا على مجموعة واحدة.

د‌- توزع اندية محافظات الجنوب على مجموعتين .

2. تقام مباريات الدور الاول لكل مجموعة بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة.

3. تتاهل الفرق الحاصلة على الترتيب الاول في كل مجموعة الى دور الـ 32.

4. يتاهل افضل (11) فريق حاصل على الترتيب الثاني في جميع المجموعات لدور الـ 32.

5. يتم تحديد الفرق المتقابلة بدور الـ 32 عن طريق القرعة المفتوحة

6. تقام مباريات دور الـ 32 وما يليه من ادوار بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.

7. تقام مباريات دور الـ 32 وما يلية من ادوار على ملاعب محايدة

8. في حال انتهاء الوقت الاصلي لمباريات دور الـ 32 وما يليه من ادوار بالتعادل يتم حسم النتيجة باللجوء للكرلات الترجيحية مباشرة.

9. تتاهل الفرق الواصلة لدور الـ 4 الى مصاف اندية الدرجة الثانية.

المادة الخامسة : ترتيب الفرق في كل مجموعة

1. أعلى عدد من النقاط تم الحصول عليها في مباریات المجموعة .

2. في حال تساوي فریقین أو أكثر بعدد النقاط ولغایات تحدید الفرق المتأهلة للدور الثاني یتم ترتیب مراكز الفرق النهائي حسب المعاییر التالیة تنازلیاً:

أ‌. الفریق الذي له أكبر عدد من النقاط تم الحصول عليها في مباریات الفرق المعنیة أي المتعادلة بالنقاط) في المواجهات المباشرة ).

ذ‌- الفریق الذي له أكبر فارق أهداف بعملیة طرح ما له من أهداف من ما عليه من أهداف ناتج من مباریات الفرق المعنیة أي المتعادلة بالنقاط) في المواجهات المباشرة)

ب‌. الفریق الذي سجّل أكبر عددٍ من الأهداف في مباریات الفرق المعنیة أي المتعادلة بالنقاط) في المواجهات المباشرة) .

3. في حال استمرار التعادل بعد تطبیق المعاییر السابقة، فیتم تحدید مراكز ترتیب الفرق المتعادلة من خلال تطبیق ما یلي تنازلیاً:

أ‌- الفریق الذي له أكبر فارق أهداف بعملیة طرح ما له من أهداف من ما عليه من أهداف ناتج من جمیع مباریات المجموعة .

ب‌- الفریق الذي سجّل أكبر عددٍ من الأهداف في جمیع مباریات المجموعة .

4. تطبیق معاییر اللعب النظیف البطاقات الصفراء والحمراء، يستخدم هذا المعیار في حالات حسم ترتیب مراكز الفرق النهائي، بحیث یُمنح لكل فریق من الفرق المتعادلة نقاطاً مقابل حصوله على البطاقات الصفراء والحمراء وعلى النحو التالي:

أ‌- البطاقة الصفراء = نقطة واحدة

ب‌- البطاقة الحمراء نتیجة بطاقتین صفراء = ثلاث ( 3) .

ت‌- البطاقة الحمراء المباشرة = ثلاث ( 3) نقاط.

ث‌- البطاقة الصفراء ويليها البطاقة الحمراء مباشرةً = أربع ( 4) نقاط.

ج‌- الفریق الذي یحصل على مجموع نقاط أقل، یتم ترتيبه أولاً ثم يليه الفریق الأكثر نقاطاً فالأكثر.

5. يتم تحديد افضل عشرة فرق حاصلة على المركز الثاني وفق الترتيب التالي :-

أ‌- احتساب عدد متساوي من المباريات لجميع المجموعات

ب‌- في حال كان عدد الفرق في المجموعات غير متساوي لاي ظرف كان يتم شطب نتائج الفريق الحاصل على الترتيب الذي يلي ترتيب الفرق المتاهلة مع الفريق او الفرق الحاصلة على الترتيب الاخير في المجموعة

ت‌- الفريق الذي له أكبر عدد من النقاط في جميع مباريات المجموعة.

ث‌- الفريق الذي له أكبر فارق أهداف (بعملية طرح ما له من أهداف من ما عليه من أهداف) ناتج من جميع مباريات المجموعة.

ج‌- الفريق الذي سجّل أكبر عددٍ من الأهداف في جميع مباريات المجموعة.

ح‌- تطبيق معايير اللعب النظيف (البطاقات الصفراء والحمراء) .

خ‌- القرعة.

المادة السادسة :

ما لم يرد به نص يطبق ما جاء بلائحة البطولات واللائحة التاديبية لموسم 2020