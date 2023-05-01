سحب قرعة دوري المحترفات لكرة القدم غدا بمشاركة 6 فرق

عمان-الغد- تقام عند الساعة الثانية من ظهر غد في مقر اتحاد الكرة، قرعة بطولة دوري المحترفات للموسم 2023-2024، والتي تنطلق يوم الجمعة الموافق الثاني عشر من الشهر الحالي، وذلك على ملاعب البولو في مدينة الحسين للشباب.

وتقام البطولة بمشاركة 6 أندية هي: الأهلي، الاتحاد، الأرثوذكسي، الاستقلال، النصر، عمان اف سي.

ووجه الاتحاد الدعوة لأندية المحترفات، لحضور فعاليات القرعة، فيما سيتولى الاتحاد عبر قناته على “يوتيوب” البث المباشر لفعاليات القرعة.

وحسب التعليمات، تقام مباريات البطولة بنظام الدوري المجزأ من 3 مراحل، ذهابا وإيابا ومرحلة ذهبية، بحيث يفوز باللقب الفريق الحاصل على المركز الأول في ترتيب الفرق النهائي.

يذكر أن النسخة الأولى للبطولة أقيمت بالعام 2004، وفاز بلقبها فريق شباب الأردن، فيما توج الأهلي بالنسخة الأخيرة 2022 بعد أن حسم لقب البطولة بـ28 نقطة، فيما حصل نادي الاتحاد على المركز الثاني، والأرثوذكسي استقر ثالثا، وصعد عمان اف سي من دوري الدرجة الأولى للسيدات 2022 بعدما حصد اللقب.