سحب قرعة دوري المحترفين ودرع الاتحاد اليوم

عمان- الغد- تسحب قرعة بطولتي دوري المحترفين، ودرع الاتحاد للموسم 2020، عند الساعة الخامسة من مساء اليوم، في مركز الحسين الثقافي بأمانة عمان الكبرى.

ووجه الاتحاد الدعوة لرؤساء أندية المحترفين، ونواب الرئيس، وأمناء السر، إلى جانب المديرين الفنيين، والمديرين الإدرايين لحضور فعاليات القرعة.

كما تم توجيه الدعوة لحارس مرمى المنتخب الوطني السابق لؤي العمايرة، الذي تم ترشيحه من قبل النادي الفيصلي حامل لقب الدوري، ليكون سفيرا لمراسم القرعة.

وسينطلق الموسم الكروي الجديد يوم 28 كانون الثاني (يناير) الحالي، من خلال بطولة درع الاتحاد، الذي سيقام بمشاركة أندية المحترفين الـ12؛ حيث سيتم تقسيم الفرق الى 3 مجموعات بنظام الدوري من مرحلة واحدة، ويتأهل متصدر كل مجموعة إضافة الى أفضل فريق يحصل على المركز الثاني الى الدور قبل النهائي، فيما تقام مباريات “قبل النهائي” والنهائي من مرحلة واحدة.

وتنطلق بطولة دوري المحترفين يوم 5 آذار (مارس) المقبل، بنظام الدوري الكامل من مرحلتين ذهابا وإيابا، فيما تقام مباراة كأس الكؤوس يوم 28 شباط (فبراير) المقبل بين فريقي الفيصلي والجزيرة.