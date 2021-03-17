سحب قرعة دوري المحترفين 2021 الخميس

عمان – الغد – تُسحب عند الثانية عشر ظهر الخميس ، في مقر الاتحاد الأردني لكرة القدم، قرعة بطولة دوري المحترفين لكرة القدم 2021.

وطلب اتحاد كرة القدم من الأندية المشاركة تسمية مندوب واحد فقط لحضور مراسم القرعة، والتي ستقام وسط تطبيق بروتوكول صحي مشدد بغياب وسائل الاعلام، حفاظاً على السلامة العامة وتطبيقاً لأوامر الدفاع، حيث سيتولى الاتحاد نقل فعالياتها على الهواء مباشرة عبر قناته على يوتيوب، من خلال الرابط التالي (https://www.youtube.com/jordanfa).

ويتخلل حفل القرعة، إعادة إطلاق هوية دوري المحترفين بشعار جديد.

وتنطلق بطولة الدوري عبر مرحلة الذهاب يوم 8 نيسان المقبل بمشاركة 12 فريقاً: الوحدات (حامل اللقب)، الجزيرة، الرمثا، السلط، الفيصلي، الحسين، معان، شباب العقبة، شباب الأردن، سحاب، البقعة، والجليل.