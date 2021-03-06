سحب قرعة دوري الناشئات تحت 17 عاما الأحد

عمان – الغد – تسحب عند الثانية عشرة، ظهر الأحد ، في مقر اتحاد كرة القدم، قرعة بطولة دوري الناشئات تحت 17 عاما لموسم 2021، والتي تقام على مرحلتين، بمشاركة 15 نادياً.

وتقام مراسم القرعة عن بُعد، عبر البث المباشر على قناة اليوتيوب التابعة للاتحاد، بغياب ممثلي الأندية ووسائل الإعلام، في إطار سلسلة الإجراءات الاحترازية المتبعة، للحفاظ على السلامة العامة، في ظل تطور الوضع الوبائي بالمملكة.

وحسب التعليمات، تقام جميع مباريات البطولة بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة.

وتقام منافسات المرحلة الأولى خلال الفترة من 11 الحالي، ولغاية 8 نيسان (أبريل) المقبل، حيث تم وضع أندية المحترفات: عمان، الأهلي، الاستقلال، الأرثوذكسي، والقادسية في مجموعة واحدة، بحيث يتأهل أول 4 فرق للدور الثاني.

على الطرف الآخر، سيتم توزيع الفرق المشاركة الأخرى، وعددها 10، شباب بشرى، الحسين، الراية، عمان أف سي، النصر، 6 يارد، عجلون، الزرقاء، البتراء والعروبة، على مجموعتين، بحيث يتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور الثاني.

أما الدور الثاني والأخير من البطولة، فيقام خلال الفترة من 20 أيار ولغاية 1 تموز، بمشاركة الأندية الثمانية المتأهلة من الدور الأول، وتلعب المباريات بنفس النظام المتبع – مرحلة واحدة-، بحيث يتوج باللقب الفريق الحاصل على أكبر عدد من النقاط.

يذكر أن اتحاد الكرة قرر إقامة نسخة هذا العام من البطولة لمواليد ما دون تحت 17 عاما، على عكس ما كانت تقام سابقا ت16، وذلك لتقليص الفارق السني بين بطولات الناشئات والشابات والسيدات، وفتح المجال أمام أكبر عدد ممكن من اللاعبات للمشاركة، ما يعزز مستوى الكرة النسوية والتي شهدت تطوراً كبيراً بالسنوات الماضية.