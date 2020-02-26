سحب قرعة “دوري حماده” للناشئات تحت 16 عاما

عمان – الغد – سحبت اليوم الاربعاء قرعة “دوري حماده” للناشئات تحت 16 عاما لموسم 2020، في مقر نادي حمادة بشارع الشهيد وصفي التل –الجاردنز-.

وجرت مراسم القرعة، بحضور عضو الهيئة التنفيذية باتحاد الكرة، ستيفاني النبر، ومسؤولة الكرة النسوية سولين الزعبي، وممثلي الاندية ووسائل الإعلام المختلفة.

ويشارك بالبطولة التي ستنطلق يوم الجمعة المقبل ، على ملعبي البولو بمدينة الحسين للشباب 16 نادياً: شباب الاردن، عمان، الاستقلال، الارثوذكسي، الاهلي، القادسية، النصر، الحسين، البتراء، عجلون، جرش، الراية، العروبة، عمان اف سي، الطرة، حمادة.

وخلال القرعة التي اشرف عليها، مديرة المسابقات بالدائرة النسوية نسرين الخزاعلة، ودينا سلامة، تم توزيع الفرق المشاركة على اربع مجموعات، على ان يقام الدور الاول بنظام الدوري الكامل من مرحلتين ذهاباً وايابا، بحيث يتأهل اول وثاني كل مجموعة لربع النهائي.

ويشهد ربع النهائي مواجهات بين أول كل مجموعة مع وصيف المجموعة الاخرى، حيث يقام هذا الدور وما يليه، بنظام خروج المغلوب من اول مرة.

وحسب التعليمات، ستكون مدة المباريات 80 دقيقة، على شوطين، مدة كل شوط 40 دقيقة، فيما تم السماح باجراء 5 تبديلات لكل فريق خلال منافسات البطولة.

وحدد اتحاد الكرة قيمة الجوائز المالية، المخصصة لاصحاب المراكز الثلاث الاولى بالبطولة، حيث ستكون جائزة الفريق الاولى 5 الاف دينار، والثاني 3 الاف دينار، والثالث الفي دينار.

نتائج القرعة:

المجموعة الاولى: عمان، الاهلي، الارثوذكسي، البتراء.

المجموعة الثانية: النصر، الاستقلال، عجلون، القادسية.

المجموعة الثالثة: شباب الاردن، العروبة، حماده، عمان اف سي.

المجموعة الرابعة: الحسين، الراية، جرش، الطرة.

الى ذلك، ستقوم الدائرة النسوية في اتحاد كرة القدم غداً باصدار جدول مباريات البطولة متضمناً الملاعب ومواعيد المباريات.