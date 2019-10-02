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سحب قرعة بطولة اتحاد غرب اسيا لاندية كرة القدم للسيدات

منذ 3 ساعات

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عمان – الغد – فرضت قرعة النسخة الاولى من بطولة اندية السيدات والتي تستضيفها مدينة العقبة خلال الفترة 3 حتى 11 تشرين الاول (أكتوبر) الحالي، مواجهة مرتقبة في اللقاء الافتتاحي بين شباب الأردن وفريق أبو ظبي.

وشهدت القرعة التي سُحبت اليوم الاربعاء في فندق مينا بمدينة العقبة، اصدار جدول مباريات البطولة التي ينظمها الاتحادين الاردني لكرة القدم وغرب آسيا، على ملعب شركة تطوير العقبة، بمشاركة خمسة فرق: ابو ظبي الاماراتي، الارثوذكسي من فلسطين، الرفاع من البحرين، نجوم الرياضة من لبنان، الى جانب شباب الاردن حامل لقبي الدوري والكأس محلياً.

وتقام البطولة بنظام الدوري من مرحلة واحدة، بحيث يتوّج باللقب الفريق الحاصل على أعلى عدد من النقاط في الترتيب النهائي.

وينتظر ان يلتقي شباب الاردن وابو ظبي عن الخامسة عصر غدٍ الخميس في اللقاء الافتتاحي، قبل ان يتواجه الارثوذكسي مع نجوم الرياضة عند الثامنة مساءً على ذات الملعب.

وكانت اللجنة المنظمة عقدت بعد سحب القرعة، الاجتماع الفني للاندية المشاركة، لاستعراض تعليمات البطولة وتثبيت ألوان الفرق، قبل ظهور جميع المدربين في المؤتمر الصحفي.

فيما يلي جدول المباريات:

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