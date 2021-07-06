سحب قرعة كأس آسيا في 15 تموز

عمان – الغد – حدد الاتحاد الآسيوي لكرة السلة، يوم 15 تموز (يوليو) الحالي، موعدا لسحب قرعة نهائيات كأس آسيا 2021 في العاصمة الأندونيسية “جاكرتا”، والتي ستقام في الفترة من 17 إلى 29 آب (أغسطس) المقبل، بمشاركة 16 منتخبا.

وضمن 13 منتخبا تواجدهم بشكل رسمي في بطولة كأس آسيا، وهم: أندونيسيا “المستضيف”، أستراليا، الصين، إيران، اليابان، الأردن، كازاخستان، كوريا الجنوبية، لبنان، نيوزيلندا، الفلبين، سورية، والبحرين، فيما تتنافس 5 منتخبات وهي: الصين تايبيه (تايوان) وغوام والهند والسعودية وفلسطين على 3 بطاقات في الملحق المؤهل للنهائيات الآسيوية، والذي سيقام من 12 إلى 14 آب (أغسطس) المقبل.

ولم يحدد “الآسيوي” توقيت سحب القرعة أو آلية توزيع المنتخبات المشاركة على المستويات الأربعة عند سحب القرعة، خاصة وأن التصنيف الدولي لم يصدر حتى الآن.