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سحب قرعة كأس الأردن لكرة القدم

منذ 3 ساعات

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عمان – الغد- تسحب عند الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم، في مقر اتحاد كرة القدم، قرعة بطولة كأس الأردن 2020، والتي تقام بمشاركة أندية المحترفين.
ويحضر مراسم القرعة، ممثل واحد عن كل فريق مشارك في البطولة، بغياب وسائل الإعلام، وفقا لإجراءات البروتوكول الصحي المتبع، في ظل جائحة كورونا، للحفاظ على السلامة العامة.
وحسب التعليمات، تنطلق البطولة الشهر المقبل من دور الـ 16، بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة، على ملعب الفريق الذي يرد اسمه اولا في القرعة.
وفي حال انتهاء الوقت الأصلي لأي لقاء بالتعادل، يتم اللجوء الى ركلات الترجيح مباشرة، لتحديد الفريق الفائز، باستثناء المباراة النهائية التي ستشهد أوقات إضافية قبل الذهاب لركلات الترجيح.
يذكر أن القرعة ستشهد تأهل أربعة فرق تلقائياً الى الدور ربع النهائي، مع تحديد المباريات الأربع ضمن دور الـ 16.

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