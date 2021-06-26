سحب قرعة ملحق تصفيات كأس آسيا 2023 في الصين

عمان-الغد- سحبت قرعة ملحق تصفيات كأس آسيا 2023 في الصين، وذلك في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

وأوقعت القرعة منتخب غوام في مواجهة كمبوديا، في حين تتقابل إندونيسيا مع الصين تايبيه.

وتقام مباراتا الذهاب يوم 7 أيلول (سبتمبر)، على أن تجري مباراتا الإياب يوم 12 تشرين الأول (أكتوبر)، وبحيث يتأهل الفريقان الفائزان إلى الدور النهائي من تصفيات كأس آسيا 2023.

وينضم الفريقان الفائزان إلى 22 منتخبا وطنيا حجزت مقاعدها في أعقاب نهاية الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

ومع حسم 13 بطاقة تأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2023، فإن المنافسة ستكون على 11 بطاقة متبقية خلال الدور النهائي من التصفيات.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن قائمة تضم 22 منتخباً من أصل 24، ضمنت التأهل إلى الدور النهائي من تصفيات البطولة.

وتقام نهائيات كأس آسيا 2023 خلال الفترة من 16 حزيران (يونيو) ولغاية 16 تموز (يوليو) 2023.

وتضم قائمة المتأهلين إلى الدور النهائيات من تصفيات كأس آسيا، ثلاثة منتخبات حصلت على الترتيب الأقل بين الحاصلين على المركز الثاني في مجموعاتها، و8 منتخبات حصلت على المركز الثالث و8 حصلت على المركز الرابع في المجموعات من الأولى وحتى الثامنة، إلى جانب أفضل ثلاثة منتخبات حصلت على المركز الخامس في المجموعات.

وتأهلت 22 منتخباً مباشرة إلى الدور النهائي من تصفيات كأس آسيا 2023، علماً أن التصفيات تضم 24 منتخباً.

والمنتخبات التي تأهلت إلى الدور النهائي من تصفيات كأس آسيا هي: طاجيكستان، أوزبكستان، الكويت، البحرين، تركمانستان، الأردن، فلسطين، ماليزيا، الفلبين، قرغيزستان، الهند، تايلاند، سنغافورة، منغوليا، أفغانستان، هونغ كونغ، المالديف، سريلانكا، نيبال، ميانمار، اليمن، بنغلادش. والمنتخبات التي تتنافس في الملحق هي: إندونيسيا، كمبوديا، الصين تايبيه، غوام.