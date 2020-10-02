سحب لاعب من تدريب فريق محترف لاشتباه باصابته بكورونا

خالد الخطاطبة

عمان- باتت مباريات دوري المحترفين لكرة القدم مهددة بالتعثر مرة اخرى، في حال ثبتت إصابة احد لاعبي الأندية بفيروس كورونا حيث تم سحب اللاعب من تدريب الفريق امس بسبب اعراض الحرارة وفقدان حاسة الشم.

وشهد تدريب الفريق المحترف الاشتباه باصابة اللاعب بكورونا بعد ظهور اعراض ما دفع رئيس النادي لسحبه من التدريب واخضاعه لفحص كورونا.

كما تم سحب شقيق اللاعب من تدريب احد أندية الدرجة الأولى.

وقام رئيس النادي المحترف بحجر نفسه احترازيا بانتظار ظهور نتيجة فحص اللاعب التي يعتمد على ضوئها انتظام مباريات الجولة العاشرة بالدوري