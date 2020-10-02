آخر الأخبار الرياضةالرياضة

سحب لاعب من تدريب فريق محترف لاشتباه باصابته بكورونا

منذ ساعة واحدة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

خالد الخطاطبة

عمان- باتت مباريات دوري المحترفين لكرة القدم مهددة بالتعثر مرة اخرى، في حال ثبتت إصابة احد لاعبي الأندية بفيروس كورونا حيث تم سحب اللاعب من تدريب الفريق امس بسبب اعراض الحرارة وفقدان حاسة الشم.

وشهد تدريب الفريق المحترف الاشتباه باصابة اللاعب بكورونا بعد ظهور اعراض ما دفع رئيس النادي لسحبه من التدريب واخضاعه لفحص كورونا.

كما تم سحب شقيق اللاعب من تدريب احد أندية الدرجة الأولى.

وقام رئيس النادي المحترف بحجر نفسه احترازيا بانتظار ظهور نتيجة فحص اللاعب التي يعتمد على ضوئها انتظام مباريات الجولة العاشرة بالدوري

مقالات ذات صلة

محترفو العقبة يهربون من “حظر الزرقاء”

منذ 48 ثانية

البطاينة يتعرض للظلم في عالم التحكيم

منذ 7 دقائق

المحترف دومنيك يشهر إسلامه

منذ 12 دقيقة

الحرب بين سولسكاير ومورينيو تنتقل الى أرض الملعب

منذ 18 دقيقة
انتخابات 2020
39 يوما
#الأردن_ينتخب
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock