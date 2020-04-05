سحب 132 عينة لمتعاملين مع مخالط مصاب بكورونا في عجلون

عجلون – قال مدير الشؤون الصحية في محافظة عجلون، الدكتور تيسير عناب، إن فرق الاستقصاء الوبائي قامت بسحب 132 عينة لمتعاملين مع مخالط مصاب بفيروس كورونا.

وأضاف، في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأحد، أن نتائج العينات ستظهر اليوم، مشيرا إلى أنه سيتم يوم غد الاثنين أخذ عينات لتجار بسطات خضار وفواكه من أجل الحد من انتشار الفيروس وحفاظا على سلامة المواطنين.(بترا)