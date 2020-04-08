سحب 150 عينة عشوائية لفحص كورونا في معان

معان- سحبت فرق الاستقصاء الوبائي العاملة في منطقة معان، 150 عينة عشوائية خلال اليومين الماضيين، للتأكد من خلو المدينة من فيروس كورونا، وفقا لما افاد به مدير مستشفى معان الحكومي الدكتور وليد الرواد.

وأضاف الدكتور الرواد لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأربعاء إن سحب العينات العشوائية جاء بغرض التأكد من خلو مدينة معان من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن العينات شملت الكوادر الصحية العاملة في المستشفى، ومراجعيها من المرضى، وبائعي الخضار وتجار المواد الغذائية وبائعي الدواجن والقصابين وسط المدينة وعدد من أبناء المجتمع المحلي، إلى جانب عينات تم سحبها من الكوادر الأمنية والدفاع المدني المتواجدين في مواقع العمل.

واوضح أن المستشفى ينتظر صدور النتائج بشكل رسمي.-(بترا)