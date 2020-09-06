سحب 250 عينة عشوائية من كوادر مستشفى الإيمان في عجلون

عجلون – قال مدير مستشفى الايمان الحكومي، الدكتور وليد الإمام، إن لجان الاستقصاء الوبائي في مديرية صحة عجلون قامت اليوم الأحد بسحب 250 عينة عشوائية من كوادر المستشفى، وذلك ضمن جهود وزارة الصحة للتصدي لوباء كورونا.

واشار الدكتور الإمام إلى أن كوادر المستشفى والعاملين فيه ملتزمون بالاشتراطات الصحية التي أقرتها الوزارة .

وبين أن إدارة المستشفى نفذت حملة تعقيم بالتعاون مع بلدية عجلون ومجلس الخدمات المشتركة لجميع مرافق المستشفى بهدف ضمان سلامة وحماية الكادر الطبي والتمريضي والعاملين الذين يتعاملون مع المرضى والمراجعين.–(بترا)