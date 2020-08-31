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سحب 60 عينة لمخالطي مصابة بكورونا في الرصيفة

منذ 44 دقيقة
فحص كورونا

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الزرقاء- قامت فرق التقصي الوبائي بسحب 60 عينة من مخالطين ومجاورين لسيدة تم تسجيل إصابتها بفيروس كورونا في منطقة حي الرشيد بالرصيفة مساء أمس الاحد.
وقال محافظ الزرقاء حجازي عساف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين، إن الأجهزة الأمنية عزلت المبنى الذي تقيم فيه السيدة، والمكون من 3 طوابق و4 شقق، داعياً للالتزام بأمر الدّفاع رقم (11)، وإتباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، وضرورة استخدام تطبيق ” أمان”.
بترا

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