سحب 64 عينة لمخالطي مصاب كورونا في الكريمة

الاغوار الشمالية – قال رئيس فريق الاستقصاء الوبائي في لواء الاغوار الشمالية الدكتور فادي ابو قران، ان فريق الاستقصاء الوبائي قام اليوم الجمعة بسحب 64 عينة في بلدة الكريمة من عائلة ومقربين لاحد المصابين بفيروس كورونا .

وقال الدكتور ابو قران لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، ان احد المصابين بالفيروس من سكان مدينة اربد ممن خالطوا سائق الشاحنة بمنطقة الخناصري يمتلك منزلاً آخر ببلدة الكريمة تعيش فيه زوجته الثانية وابنته، وله ابناء بمنازل قريبة من منزله في البلدة، مشيرا الى انه وازاء تلك الحالة قام فريق الاستقصاء اليوم بسحب العينات من عائلة المصاب واخوته وجيرانه ومزارعين مخالطين له في المنطقة .

وبين بانه سيتم غدا سحب عينات اضافية من عاملات زراعيات يعملن بمزرعة يمتلكها المصاب بمنطقة الكريمة.

–(بترا)